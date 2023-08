Melker Rallycross-Erfolge im Waldviertel

Immer wieder einsetzende Regenschauer verwandelten das Ferienrennen in der MJP-Arena nahe Horn zu einem Krimi. Zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer trotzten dem Wetter und wurden dafür belohnt: Beinahe jeder Vorlauf brachte unterschiedliche Sieger hervor – die Reifen- und Linienwahl waren das Kriterium auf der Traditionspiste im Waldviertel.

SupercarsSchon der erste Vorlauf war an Dramatik kaum zu überbieten: Der Burgenländer Johann Weidinger (Ford Focus) gewann diesen sensationell, nachdem der erste Startversuch nach einer Kollision der beiden Meisterschaftsrivalen Gerald Eder (Škoda Fabia) und Alois Höller (Ford Fiesta) abgebrochen werden musste. Der Hofamt Prieler Eder war mit gebrochener Radaufhängung ausgefallen, Höller war in der Folge mit einer verbogenen Spurstange gehandicapt. „Das war wirklich brenzlich, wir mussten ein Teil aus der Werkstatt holen, um überhaupt am Sonntag wieder fahren zu können“, beschreibt Eder die bangen Momente. Der zweite Platz am Sonntag hinter Höller war für den Baumeister ein versöhnlicher Abschluss.

Super Touring Cars über 2.000 ccmDas aufregende Duell Gerald Woldrich gegen Keke Platzer ging auch im Waldviertel weiter. Im dritten Vorlauf konnte Platzer den Spieß umdrehen, nachdem der Pöchlarner Woldrich die ersten beiden Vorläufe für sich entscheiden konnte. Im Finale erwischte Woldrich im Mercedes Coupé den besseren Start, Platzer im Honda Civic Type R folgte ihm wie ein Schatten, fand aber keinen Weg am Pöchlarner vorbei. „Es läuft einfach wirklich gut, nur den dritten Vorlauf konnte ich nicht gewinnen – da hatten wir wohl die falschen Reifen montiert, jetzt sieht es sehr gut aus für die Meisterschaft“, sagte Woldrich.

Gerald Woldrich aus Pöchlarn ließ den Mercedes im Waldviertel erneut fliegen. Foto: Foto: Harald Lindtner

Super Touring Cars bis 1.600 ccmToni Kerschner aus Hürm hatte bei den heftigen Regenfällen seine liebe Not. „Mir saugt es immer wieder Wasser in den Luftfilter bei solchen Bedingungen – da hatten wir schon früher Schwierigkeiten“, zuckte der Alfa-Pilot nach Platz zwölf mit den Schultern.

National 1600Im Fortlauf der Veranstaltung kristallisierte sich Melvin Alic (Suzuki Swift) aus Persenbeug als der schnellste Fahrer heraus, er gewann zum zweiten Mal in Folge und hat nun beste Chancen auf seinen ersten Meistertitel. „Ich konnte das Finale souverän runterfahren, meine Starts waren gut und ich konnte mich absetzen“, strotzte der 16- jährige nur so vor Selbstvertrauen.

Der Persenbeuger Melvin Alic trumpfte in seinem Suzuki Swift auf und ist nun Favorit auf die Meisterschaft. Foto: Foto: Walter Vogler

Peugeot 206 Rallycross-CupDer 15-jährige Marcel Strobl aus St. Leonhard feierte in Fuglau seinen ersten Sieg im Rallycross-Sport und folgt nun den Fußstapfen seines Vaters und Großvaters nach. „Ich war vor dem Finale sehr nervös. Beim Fahren selbst ist es gegangen, aber die letzte Runde war wieder ganz schlimm, jetzt bin ich überglücklich, dass ich es geschafft habe“, meinte der Rennfahrer aus St. Leonhard. Thomas Stiegler aus Weiten wurde Zweiter und verkürzte den Rückstand in der Gesamtwertung auf Leander Pfleger, der nach einer Disqualifikation das Finale nicht erreichte. Kevin Eder, der Sohn von Gerald Eder, wurde guter Vierter.