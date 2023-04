Melker Wachauring: Talente zünden den Turbo

Werbung

Ein Wochenende Rallycross-Action wartet in Melk: Am 22. und 23. April feiert der Wachauring seinen 50. Geburtstag – inklusive Auftakt zur heimischen Staatsmeisterschaft und Legendenparade (die NÖN berichtete).

Aber auch der Rallycross-Nachwuchs wird in die Pedale treten: im Peugeot-206-Cup. Und gleich sechs Talente aus dem Bezirk werden bei dem Markenpokal mitmischen: Monique Schadenhofer (Landfriedstetten), Maximilian Pieber (Mauer bei Loosdorf), Kevin Eder (Hofamt Priel), Raphael Papst (Loosdorf), Thomas Stiegler (Weiten) und Marcel Strobl (St. Leonhard). Strobl, 14 Jahre alt, musste, wie alle Cup-Neueinsteiger, einen Lizenzlehrgang ablegen, um überhaupt an der Meisterschaft teilnehmen zu können.

„Ähnlich wie beim Führerscheintraining“

„Das ist ähnlich wie beim Führerscheintraining, sprich Schleuderplatte, Kreisel und Theorie wie Flaggenkunde“, erklärt der junge Rennfahrer. Unterstützt wird er von Vater Thomas Strobl, in der Vergangenheit selbst ein erfolgreicher Rallycrosser. „Der Peugeot-Markenpokal ist für den Einstieg ideal, denn alle Autos sind ident – bis jetzt ist Marcel auch noch ganz cool“, erzählt der Vater.

Die freien Trainings beginnen am Samstagvormittag (22. April), am Nachmittag folgen die ersten Vorläufe. Am Sonntag (23. April) gibt‘s den ganzen Tag über Rennaction, zunächst werden ab 8 Uhr die Vorläufe fortgesetzt, ehe ab 13 Uhr die entscheidenden Semifinale und Finale stattfinden.

Das Wochenend-Ticket kostet 25 Euro, der Tageseintritt für Samstag 15 Euro, für Sonntag 20 Euro. Für Niederösterreich-Card-Besitzer gibt es zudem 20 Prozent Rabatt auf das Wochenend-Ticket. Kinder und Jugendliche bis 16 Jahre können gratis zuschauen.