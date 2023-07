MINIGP™ Austria Serie: Dritte Station Wachauring am Wochenende

Nach dem Doppelsieg für die Deutsche Anina Urlaß beim letzten MINIGP™ heuer in der Speedarena Rechnitz ist bereits die Saiosnhalbzeit angebrochen. Am dritten von fünf Rennwochenenden bestreiten die jungen Zweirad-Talente am 15. und 16. Juli nun zwei Rennen am Wachauring. „Der Kurs besteht aus einer Kombination aus Rennstrecke und Fahrsicherheitszentrum, daher variiert auch die Streckenbreite. Uns erwartet eine attraktive Streckenführung mit einer Mischung aus sehr schnellen Passagen und winkeligen Abschnitten. Das Strecken-Layout ist extrem fordernd für die jungen Rider aus ganz Europa auf der Suche nach der Ideallinie“, analysiert MiniGP™ Austria Series Schirmherr Gustl Auinger.

Flier und Urlaß kommen als Gesamtführende nach Melk

In der neuen 190er-Klasse reist Urlaß als Gesamtführende an: Das deutsche Zweirad-Talent konnte zuletzt beide Rennen für sich entscheiden und führt damit die Gesamtwertung sieben Punkte vor dem Tiroler Tobias Kitzbichler an. In der 160er-Klasse zeichnet sich ein internationaler Dreikampf um den Titel ab: Der zweifache Saisonsieger Levi Flier (NLD) steht aktuell mit 82 Punkten an der Spitze der Gesamtwertung, Ethan Sparks (GBR, ebenfalls zwei Saisonsiege) und Yevsevii Kovalov (UKR) folgen punktegleich mit jeweils 76 Zählern. Flier und Sparks siegten zuletzt bei Round 2 im Burgenland. Der Wiener Lucas Wogowitsch liegt als aktuell bester Österreicher am neunten Gesamtrang.

„Die Dichte an internationalen Top-Talenten, beispielsweise aus den Niederlanden, England, der Urkaine und aus Deutschland, ist in beiden Klassen enorm. Ich bin mir sicher, dass die Saison bis zum Finale spannend bleiben wird“, sagt Rene Binna vom Veranstalter BG Sportpromotion, der sich nach 2022 über die Rückkehr an den Wachauring freut. Wer den internationalen Motorrad-Nachwuchs auf der „Road to MotoGP“ live erleben möchte, hat bei Round 3 am Samstag (15. Juli) und Sonntag (16. Juli) im ÖAMTC Fahrtechnik Zentrum Melk die Gelegenheit dazu: Am Samstag stehen jeweils zwei Qualifyings in der 160er- und 190er-Klasse am Programm, am Sonntag absolvieren beide Klassen jeweils zwei Rennen

Minibikes können ausprobiert werden

Talente von morgen können Minibikes vor Ort ausprobieren Interessierte Kinder haben an jedem Rennwochenende der MiniGP™ Austria Series die Gelegenheit, vor Ort erste Eindrücke vom Zweirad-Sport zu gewinnen: Im Rahmen der sogenannten „Ohvale-Experience“ können die Minibikes in einem sicheren Umfeld und an der Seite von geschulten Instruktoren ausprobiert werden. Zeitslots bei Round 3 sind sowohl am Samstag (16 - 16.45 Uhr) als auch am Sonntag (10.25 - 11.15) verfügbar. Voranmeldung unter www.minigpaustria.at.