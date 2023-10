Petzenkirchner Dietrich: Mit 500 PS in Richtung Motorsportelite

„Als alles unterschrieben war, habe ich zu meinem Papa gesagt: Jetzt spielen wir in dier Champions League.“ Philipp Dietrich klettert die Motorsport-Karriereleiter unaufhaltsam nach oben: Die kommenden zwei Jahre wird der 20-jährige Rennfahrer aus Petzenkirchen mit seinem neuen Porsche 718 Cayman in der ADAC GT4 Germany antreten.

Die Rennserie wird im Rahmen der ADAC GT Masters ausgetragen und garantiert damit Nachwuchsfahrern viel Aufmerksamkeit. „Die ADAC GT4 Germany ist die stärkste GT4-Serie auf der Welt, es schauen die Werksteams zu. Wenn man da gut fährt und Punkte macht, kann sich viel auftun“, erzählt Dietrich, der es kaum erwarten kann: „Das sind die zwei wichtigsten Jahre in meiner Motorsport-Karriere. Ich bin jetzt auf der großen Bühne Europas im Motorsport. Jetzt geht's um alles.“

„Der nächste logische Schritt“ nach Suzuki und Cupra

Ein kurzer Rückblick: 2020 bestreitet der damals 17-jährige Dietrich im Suzuki Swift seine ersten Rennen, bis inklusive 2022 fährt Dietrich im Suzuki-Swift-Cup zu fünf Siegen, 2022 holt er sich zudem den Vizeeuropameistertitel. 2023 nimmt Dietrich dann im 350 PS starken Cupra Leon Competición die TCR-Eastern-Europe-Serie in Angriff und rast am dritten Rennwochenende sensationell auf Rang zwei.

Nun sei es „der nächste logische Schritt“ gewesen, in die GT4-Klasse aufzusteigen, erklärt Dietrich. Ermöglicht hätten das auch seine vier Hauptsponsoren: SAR Anlagenbau, elFred, Bemo und Berglandfilm. Dietrich fährt dabei, wie bisher, für Wimmer Werk aus Fischamend.

Derzeit testet Dietrich ausgiebig – etwa am Hockenheimring oder vor rund zwei Wochen auf der Grand-Prix-Strecke des Nürburgrings, um sich auf die kommende Saison vorzubereiten. Denn Ende April geht's dann los: An sechs Rennwochenenden wird Dietrich insgesamt zwölf Rennen bestreiten – hauptsächlich in Deutschland, aber voraussichtlich auch etwa im holländischen Zandvoort. Das Ziel fürs erste Jahr: „Es ist ein Kennenlernen, auch ein Einstellen auf das Auto – es ist etwas komplett Anderes als das, was ich bisher gemacht habe“, sagt Dietrich.

Viel Neuland

Anders vor allem wegen der Leistung: 180 PS im Suzuki, 350 PS im Cupra und nun 500 PS im Porsche. „Auf dem Hockenheimring bin ich auf der Gerade knackige 255 km/h gefahren – das ist schon eine Geschwindigkeit“, schmunzelt Dietrich. Und das wirkt sich dann auch beim Abbremsen vor einer Kurve aus. „Innerhalb von 150 Metern muss man dann von 255 km/h auf 60 km/h abbremsen. Das ist das Brutale“, schildert Dietrich. Hinzu kommt dann noch die vergleichsweise sehr tiefe Sitzposition im Cayman.

Bis es richtig heiß wird, stehen im Herbst und Winter jetzt noch einige Stationen an. Ende Oktober wird Dietrich auf dem Pannonia-Ring in Ungarn weitere Probekilometer sammeln, über den Winter besucht er dann einige Workshops, um sich auf die Saison vorzubereiten – unter anderem in Spanien. Ende April ist es dann endlich so weit: Dietrich wird am Start seines ersten Rennens in der ADAC GT4 Germany stehen. Dietrich ist Feuer und Flamme: „Es ist etwas ganz Großes, das auf uns zukommt. Ich werde mein Bestes geben.“