Petzenkirchner Dietrich rockt Red-Bull-Ring

Zweites Rennwochenende, zweites Ausrufezeichen, das der 20-jährige Petzenkirchner Philipp Dietrich setzt. Vor Kurzem hatte Dietrich mit seinem 350 PS starken Cupra auf dem Hungaroring sein Debüt in der TCR-Eastern-Europe-Serie gegeben (die NÖN berichtete). Nun stand er mit seinem Team von Wimmer Werk Motorsport aus Fischamend – Dominik Haselsteiner aus Gresten und Peter Gross aus Wien – am Red-Bull- Ring in der Steiermark am Start.

Mit 22 Fahrern duellierten sich noch um zwei mehr als in Ungarn. Dennoch fuhr Dietrich schon eine mehr als solide Qualifikation, finishte als Zwölfter. „Ich habe gemerkt, dass auf jeden Fall 'was geht“, schildert er.

Und so war es auch: Im ersten Rennen kämpfte sich Dietrich gleich auf den neunten Platz vor. „Damit war ich natürlich schon happy“, erzählt Dietrich. Es sollte aber noch besser kommen.

Im zweiten Rennen starten die Topfahrer in gestürzter Reihenfolge. Damit nicht taktiert werden kann, wird gelost, ob die ersten sechs, sieben, acht, neun oder zehn Fahrer in gestürzter Reihenfolge starten. Das Los entschied auf: die ersten Neun. Und damit startete Dietrich – an seinem zweiten TCR-Rennwochenende und seinem erst vierten TCR-Rennen – erstmals auf der Pole-Position. „Ich war gar nicht nervös“, schildert Dietrich. Trotzdem unterlief ihm beim Start ein Fehler. „Leider habe ich mir die Kupplung verbrannt“, erzählt Dietrich. Der Fehlstart kostete ihm zwei Plätze. Dietrich ließ sich aber nicht irritieren. „Ich war so in dem Moment drinnen. Es ist ein Niveau, wo man weiß, was man kann.“

Bitter: Schlag auf die Hinterachse

Dietrich kämpfte sich sofort zurück ins Rennen, verteidigte trotz dauernder Angriffe der starken internationalen Konkurrenz den dritten Rang – bis zur dritten Runde. Da kam es hinter ihm zu einem Auffahrunfall, woraufhin ihn der Fahrer hinter ihm rammte. Die Folge waren zwei weitere verlorene Plätze und eine beschädigte Hinterachse – die Spur war verstellt. Da machte sich aber Dietrichs ganze Erfahrung aus den vergangenen Jahren im Suzuki Cup bezahlt, Dietrich steuerte gegen, jagte seinen orangen Cupra weiter über den Red Bull Ring, als wäre nichts gewesen. „Obwohl wirkliche Kapazunder hinter mir waren. Es ist mir nichts geschenkt worden“, schildert er.

Und Dietrich wehrte neuerlich alle Angriffe ab und finishte als Fünfter – ein Topplatz! Fast jedenfalls. Denn wie sich herausstellte, war Dietrich beim Start zehn Zentimeter zu weit vorn gewesen – fünf Strafsekunden! Damit landete Dietrich offiziell neuerlich auf dem neunten Rang. „Aber deshalb haben wir das Rennen nicht anders bewertet. Es ist super gelaufen und vor allem haben wir als Team gezeigt, was wir können“, betont Dietrich.

Der Grestner Dominik Haselsteiner, 31 und wie Dietrich zuvor hinterm Suzuki-Swift-Steuer, startete zum ersten Mal in der TCR-Serie und beendete die Quali auf Rang 16. Im ersten Rennen kratzte er mit Rang elf an den Top-Ten. Aber auch bei ihm blieb es nicht bei dem Ergebnis: Weil er beim Start falsch eingewiesen worden war, erhielt er ebenfalls fünf Strafsekunden und belegte damit den 15. Rang. „Alles in allem war es eine passable Leistung, aber nicht das, was ich von mir gewohnt bin“, resümiert Haselsteiner. Statt des zweiten Rennens nahm Haselsteiner dann das eine Stunde lange Endurance-Rennen in Angriff: Und gewann da die TCR-Klasse. Peter Gross aus Wien schloss die Quali auf Rang 21 ab und fuhr dann auf die Plätze 21 und 18.

Ab in die Slowakei und nach Tschechien

Das starke Abschneiden des Teams hat auch gleich Auswirkungen: Eigentlich wollte man nur auf dem Hungaroring und auf dem Red Bull Ring mitfahren, um Rennerfahrung in der ersten Saison zu sammeln. Nun geht's für Dietrich von 9. bis 11. Juni am Slovakiaring, den er noch bestens aus seiner Zeit im Suzuki Cup kennt, weiter. „Nach den tollen Erfolgen haben wir gesagt, wir müssen weitermachen“, blickt Dietrich mit Vorfreude voraus. „Auf dem Slovakiaring ist es ein Heimrennen für mich. Dort habe ich die meisten Kilometer gemacht. Es ist meine Lieblingsstrecke. Ich will voll angreifen – vielleicht geht sich ein Top-fünf-Platz aus, dieses Mal offiziell (lacht).“

Haselsteiner ist beim Rennen auf dem Slovakiaring verhindert, will aber ebenfalls noch weiter Erfahrung sammeln – Anfang August im tschechischen Most oder Anfang September in Brünn. Haselsteiner ist voll motiviert: „Wir wollen noch ein bisschen reinschnuppern in die Serie und schauen, wo wir stehen, um dann nächste Saison, wenn möglich, die ganze Serie zu fahren.“