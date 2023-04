Petzenkirchner Oskar Reichenpfader ist zurück

Werbung

Die Kulisse war perfekt: Über 5.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ließen sich den Auftakt zur Österreichischen Motocross-Meisterschaft (ÖM) im steirischen Paldau nicht entgehen. Mittendrin in der Klasse MX Open: der 19-jährige Petzenkirchner Oskar Reichenpfader. Reichenpfader hat sich damit wieder zurückgemeldet: Im August vergangenen Jahres erlitt er in Seitenstetten einen offenen Trümmerbruch von Schien- und Wadenbein. Nach acht Monaten Pause testete er vor Kurzem erfolgreich in Tschechien, ehe er nun in den ÖM-Zirkus zurückgekehrt ist.

42 Fahrer standen in Paldau am Start. „Und die Quali hat richtig gut gepasst“, freut sich Reichenpfader. In der vierten Runde der Qualifikation legte er die elftschnellste Zeit hin – obwohl die ersten neun Fahrer allesamt Profis der diversen Werkteams sind. „Das hat bestätigt, dass ich wieder fit bin“, ging Reichenpfader dann motiviert an den Start zum ersten von zwei Rennen.

„Alles in allem bin ich sehr happy“

Seine Größe und Gewicht sind bei der steil beginnenden Strecke in Paldau ein Nachteil. Reichenpfader musste sich nach vorn kämpfen, fand aber einen guten Rhythmus und finishte auf dem guten 15. Platz.

Vor dem zweiten Rennen musste er sich wegen Schmerzen im Nacken- und Rückenbereich behandeln lassen. Reichenpfader lieferte sich rund um den 13. Platz einige Kopf-an-Kopf-Rennen, ließ die direkten Gegner dann aber ziehen und fuhr als 18. über die Ziellinie – gesamt Rang 17 in der Tageswertung. „Alles in allem bin ich sehr happy, auch wenn mir im zweiten Rennen wegen der langen Pause die Rennerfahrung gefehlt hat. Aber ich bin sehr motiviert für das kommende Wochenende“, blickt Reichenpfader in Richtung der zweiten ÖM-Station Sittendorf.