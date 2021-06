Ein Debüt, wie es besser nicht sein könnte, feierte der 17-jährige Tobias Kerschbaummayr am Rallycross-Wochenende in Greinbach (Steiermark): Der Pöchlarner kürte sich am Sonntag im Finale zum Sieger im Rennen des Peugeot RX Cup. Auch im ersten Rennen am Samstag hatte er bereits in den ersten Vorläufen aufgezeigt.

Wie war das Gefühl während des Rennens um den Sieg?

„Der Druck war schon ziemlich groß – ich wollte den ersten Platz unbedingt ins Ziel bringen“, blickt der 17-Jährige zurück. Endlich im Ziel angekommen, gab es dann zunächst kurz Verwirrung: Der Zuständige für das Runden-Zählen hatte sich verzählt, statt der üblichen sechs Runden fuhren die Fahrer siebenmal den Kurs. Als dann Klarheit herrschte, konnte Kerschbaummayr seinen Sieg bejubeln. „Dann habe ich mich natürlich sehr gefreut – so wie mein ganzes Team“, strahlte er.

Das Rennwochenende in Greinbach war dabei die Erfüllung eines Traums. „Ich habe Rallycross schon verfolgt, als ich ein Kind war“, berichtet Kerschbaummayr von der frühen Begeisterung – auch entfacht durch seinen Vater Franz Kerschbaummayr –, die sogar dazu führte, dass er seine Mechaniker-Lehre begann.

Kerschbaummayr baute Auto selbst

Das Interesse an Autos stieg, Kerschbaummayr fing daheim an „herumzuschrauben“. „Vergangenen Herbst haben wir dann beschlossen, dass wir starten“, schildert Kerschbaummayr. Vier Wochen lang baute er zusammen mit seinem Vater daheim den Peugeot 206 auf. Um dem Reglement zu entsprechen, installierten sie einen Überrollkäfig, Sicherheitsgurte und Feuerlöscher.

Dreimal wurde im Vorfeld dann in Fuglau trainiert, ehe in Greinbach das erfolgreiche Renndebüt folgte. „Die Erwartungen waren, dass ich halbwegs durchkomme. Dass es am Sonntag dann so gut läuft, hätten wir alle nicht geglaubt“, blickt Kerschbaummayr noch einmal voller Freude zurück.

Und das Nachwuchs-Ass will an seinen Erfolg anschließen: Weiter geht‘s am 22. August, neuerlich im steirischen Greinbach. Kerschbaummayr: „Das Ziel ist wieder ein Angriff auf den ersten Platz!“