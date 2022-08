Rallycross feiert Comeback am Melker Wachauring

Werbung

Zurück zum Ursprung: 1973 stieg in Melk das erste Rallycrossrennen Österreichs und nach zweijähriger Coronapause heulen nun am 3. und 4. September wieder die Motoren am Wachauring.

Dabei gastiert neben den Fahrerinnen und Fahrern der heimischen Meisterschaft auch jene des zentraleuropäischen Zonen-Championats auf der „Stiftswiese“. Mit Jürgen Weiß konnte zudem ein neuer Veranstalter gewonnen werden. „Ich habe eine lange Verbindung zu dieser Strecke. Schon als Kind war ich mit meinen Eltern hier, später habe ich als Fahrer einige Erfolge feiern können. Nun richten wir gemeinsam mit dem Leru-Team dieses Traditionsrennen aus“, erklärt Weiß.

Von den PS-starken Supercars über die verschiedenen Tourenwagenkategorien bis zum Peugeot Cup für die Rallycrosseinsteigerinnen und -einsteiger sind sämtliche Klassen mit dabei. Und auch in den Rennpausen gibt es Action für die Zuschauerinnen und Zuschauer, nämlich mit einer Driftshow.

Eintrittskarten sind an der Tageskasse erhältlich: Tageskarte Samstag für 10 Euro, Tageskarte Sonntag für 20 Euro, Wochenendticket für 25 Euro.