Rallycrossasse in Fuglau gefordert

Am 29. und 30. Juli stehen mehr als 100 Rennautos in Fuglau am Start. Gerald Eder aus Hofamt Priel rechnet sich Siegeschancen in der Königsklasse der Supercars aus. Eder ist der erste Herausforderer vom Mühlviertler Rekordmeister Alois Höller. „Vom Sieg zu träumen wäre fast vermessen, aber vorne dabei sein möchte ich auf alle Fälle. Dafür haben wir extra einen stärkeren Motor verbaut“, gibt sich Eder angriffslustig. Eder besiegte Höller heuer schon mehrmals auf der Strecke und kommt immer besser mit seinem 600 PS starken Škoda Fabia zurecht. Ein Sieg ist damit nicht ganz unwahrscheinlich. „Ich möchte die Meisterschaftsführung weiter ausbauen, die Strecke sollte sehr schnell werden, was meinem Mercedes entgegenkommt“, gibt sich der bisherige Saison-Dominator Gerald Woldrich aus Pöchlarn zuversichtlich. Veranstalter Thomas Leichtfried freut sich über zahlreiche Zuschauerinnen und Zuschauer. Vorverkaufskarten sind bereits unter freies-fahren.at erhältlich.