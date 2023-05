Rückschlag für Petzenkirchner Oskar Reichenpfader

Oskar Reichenpfader hatte sich viel vorgenommen – für das zweite Rennen der Österreichischen Meisterschaft und für die Saison insgesamt. Schließlich musste der Petzenkirchen wegen eines offenen Schien- und Wadenbeinbruchs davor acht Monate pausieren. Nach einem gelungenen Auftakt im steirischen Paldau (die NÖN berichtete) musste Reichenpfader nun in Sittendorf (Bezirk Mödling) aufgeben.

Aber der Reihe nach. Aufgrund des Regens am Vortag ging‘s bereits um 8 Uhr mit dem Training los. Reichenpfader nutzte die perfekten Bodenbedingungen für eine Topzeit: Wie schon in Paldau reihte er sich mit der elftbesten Zeit gleich hinter den zehn Profis ein. Danach stand die Qualifikation an: Und auch da glänzte Reichenpfader, belegte nur eine Sekunde hinter der Top-Ten Rang 13.

Unglück gleich in der ersten Runde

Dann startete Reichenpfader aber in das verhängnisvolle erste Rennen. Es ist die erste Runde, Reichenpfader will den Fahrer vor ihm überholen, hält deshalb nur einen halben Meter Abstand. Auf einmal kommt der Fahrer vor ihm zu Sturz, Reichenpfader kann bei den rund 60 km/h nicht mehr reagieren, stürzt ebenfalls und verletzt sich am rechten Knie – an jenem Bein, an dem er sich die Brüche zugezogen hatte. Reichenpfader wollte aber alles probieren, fuhr trotzdem weiter. Die Verletzung war aber zu schwer: Beim Zielsprung gab das Knie nach, Reichenpfader stürzte neuerlich. „Er konnte die Strecke, Gott sei Dank, humpelnd verlassen, doch leider sprangen circa fünf bis sieben nachkommende Fahrer auf seine GasGas, da der Streckenposten falsch reagierte“, schildert Vater Thomas Reichenpfader. Eine Teilnahme am zweiten Rennen hatte sich mit der Verletzung und dem Schaden an der Maschine damit erledigt.

Reichenpfader unterzog sich dann einer MR-Untersuchung beim Teamarzt in Steyr. Die Diagnose: Reichenpfader hat sich den Wadenbeinkopf eingerissen und muss nun mehrere Wochen pausieren, damit der Kopf nicht zur Gänze abreißt. Die dritte ÖM-Station in Imbach (Bezirk Krems-Land) kann Reichenpfader damit abschreiben. „Ob er das Rennen am 21. Mai in Weyer bestreiten kann, wird kurzfristig entschieden“, hofft Thomas Reichenpfader, dass Oskar so bald wie möglich wieder fit ist.