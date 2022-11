Schadenhofer mit Sieg in Winterpause

Werbung

Volle Tribünen, perfektes Wetter und ein hochkarätiges Starterfeld: Zum Saisonabschluss duellierte sich beim traditionellen „Race of Austrian Champions“ noch einmal die Motorsportelite im steirischen Greinbach. „Head to head“ kämpften die Piloten in den Kategorien Rallye, Rallycross, Bergrallye und Slalom.

Einmal mehr ein Ausrufezeichen setzte Karl Schadenhofer in der Division RX +2.000. Der Landfriedstettner jagte seinen VW Golf Turbo wie kein anderer über die Rallycross-Strecke, fuhr in allen Vorläufen Bestzeit und gewann auch das Finale klar. „Das ganze Wochenende hat alles perfekt funktioniert“, blickt Schadenhofer zufrieden zurück.

Nun geht es für den Champion in die Winterpause. „Wir werden alles ein bisschen servicieren und schauen, ob wir noch etwas besser machen können“, will Schadenhofer noch an Kleinigkeiten bei seinem Auto feilen. „Damit wir nächstes Jahr gegen die starke ausländische, vor allem ungarische Konkurrenz wieder gewappnet sind.“