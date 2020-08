Das vergangene Rennwochenende im steirischen Greinbach hätte für die Familie Schadenhofer wohl kaum nervenaufreibender sein können.

Handl

Für die 18-jährige Selina Schadenhofer stand das Finale im neu geschaffenen Peugeot 206 RX Cup am Programm. Schon kurz nach dem Start des dritten Vorlaufs am Sonntag aber der Schock: Ein Kontrahent touchierte die hintere Ecke von Selinas Wagen, der sich daraufhin eindrehte, dann erwischte sie noch ein zweiter Mitstreiter, worauf es Selina samt ihres Peugeots in die Luft katapultierte und mehrfach überschlug. „Das war eine extreme Schocksituation für uns – man weiß ja nicht, was passiert“, sagt Vater Karl Schadenhofer. Selina schildert, wie schnell es ging: „In dem Moment bekommt man das gar nicht so mit.“

Kurz nach dem schweren Unfall konnte sie aber unverletzt aus dem Wagen steigen. „Zum Glück habe ich nur leichte Verspannungen“, erzählt Selina erleichtert. Sie brennt dabei schon auf die nächste Saison: „Ich werde bestimmt wieder fahren.“ Den Gesamtsieg beim Peugeot 206 RX Cup sicherte sich der Orndinger Norbert Dorn, der neben David Chudik und Christoph Holzner am Podest stand.

privat

Während der Sonntag in Greinbach für Selina die Schrecksekunde parat hatte, gab‘s am Samstag allen Grund zum Jubeln: Karl bestritt den letzten Lauf zur österreichischen Meisterschaft und finishte als Vierter. Bereits die Vorlaufpunkte hatten aber genügt: Karl Schadenhofer hat seinen Staatsmeistertitel verteidigt. „Wir freuen uns immens, dass wir es wieder geschafft haben – noch dazu, weil es der vierte Titel in Serie ist“, strahlt der neuerliche Staatsmeister. In den kommenden Wochen will er noch international antreten.