Neues Jahr, neues Glück für die 18-jährige Selina Schadenhofer, die diese Woche ihren 19. Geburtstag feiert. Denn in die Saison 2021 startet die Landfriedstettnerin in einem neuen und stärkeren Gefährt. Saß sie in ihrer Debütsaison noch in einem 75 PS starken Peugeot 206 mit 1.400 cm 3 , wird sie künftig im Peugeot 106 mit 120 PS und 1.600 cm 3 über den Asphalt rasen.

In Melk testete Selina Schadenhofer ihren neuen Peugeot 106 bereits. Überarbeitungen unter anderem beim Design folgen noch. Handl

„Ein Bekannter von mir, der auch im Peugeot-Cup gefahren ist, hat sich das stärkere Auto genommen und es mich probieren lassen. Da hab ich gesagt: ‚Das brauch ich auch‘“, lacht Schadenhofer.

Außerdem hätte sie kein Rennen mehr mit ihrem Peugeot 206 bestreiten können, der beim Unfall im letzten Wettkampf Ende August schwer beschädigt wurde (die NÖN berichtete). Gebraucht wurde der 106er nun angekauft und in Melk auch schon ordentlich getestet.

Mit ihrem neuen Gefährt geht es auch gleich in eine neue Klasse – die „National 1.600-Klasse“. Noch ist coronabedingt unsicher, wie viele Rennen dabei 2021 am Programm stehen. Schadenhofer rechnet mit fünf bis sechs Rennen, wobei sie nicht alle bestreiten können wird. „2021 ist auch mein Maturajahr. Im Mai werden sicher auch Rennen stattfinden – da werde ich dann ein bis zwei auslassen müssen“, blickt das baldige Geburtstagskind voraus.

Ein Stockerlplatz in der Meisterschaft ist damit für Schadenhofer kein Thema. Sie will Erfahrung sammeln und hat vor allem einen Vorsatz: „Spaß haben!“