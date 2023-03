Testrennen für Kogler geglückt

Werbung

Ein Klassensieg, der 24. Gesamtrang sowie der zweite Platz in der ARC-III-Wertung lautete die Ausbeute von Michael Kogler (MIG Austria) und Co-Pilotin Tatjana Hejduk bei der Rallye im Blaufränkisch Land. Zahlreiche Fans sorgten an der Strecke mit acht Sonderprüfungen für gute Stimmung und bestaunten den ersten Einsatz von Kogler mit dem VW Scirocco, dem Rallyefahrzeug mit dem Alternativ-Treibstoff. 69 Teilnehmerinnen und Teilnehmer standen an der Startlinie, darunter 68 Rallyefahrzeuge mit fossilem Treibstoff und eben Michael Kogler mit dem synthetischen Treibstoff namens HVO100. Die ersten Sonderprüfungszeiten zeigten, dass man im Vorfeld wenig Testmöglichkeiten hatte.

Nach einigen Abstimmungsänderungen kämpften sich Kogler und Hejduk tapfer immer weiter nach vorne. Michael Kogler resümierte: „Ich hatte mir eigentlich noch eine bessere Platzierung erhofft, da dieses Fahrzeug besonders auf Asphalt starke Qualitäten aufweist, aber bereits nach der ersten Besichtigung der Rallyeroute war mir klar, dass ich mit dem frontgetriebenen VW Scirocco wenig Siegchancen haben werde. Gefahren wurde unter anderem auf sehr schlechten Schotterwegen zwischen den Weingärten, die im Laufe des Tages zu einer immer größeren Herausforderung wurden. Besonders erfreulich jedoch war, dass dieser Rallyeeinsatz bei den Zuseherinnen und Zusehern für reges Interesse an diesem Treibstoff sorgte und mir viele Fans zu diesem Schritt gratulierten.“ Als nächster Einsatz mit dem HVO100 betriebenen Rennfahrzeug ist eine Asphalt-Rallye in Slowenien geplant.