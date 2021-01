Nachdem Karl Schadenhofer im Jahr 2019 nicht weniger als fünf Titel eroberte, gelang ihm 2020 aufgrund von Covid nur die Verteidigung des österreichischen Staatsmeistertitels in der Division STC +2000. Ihm wurde durch Generalsekretär der AMF Michael Fehlmann eine Trophäe und Urkunde am Wachauringgelände überreicht.

Das Motorsport-Ass startet 2021 in seine bereits elfte Motorsportsaison und hat sich zum Ziel gesetzt, den österreichischen Meistertitel zu verteidigen sowie den zentraleuropäischen nach Österreich zurückzuholen. Für das Schadenhofer-Motorsportteam starten in der kommenden Saison Karl Schadenhofer (STC +2000), der Niederländer Jo Van de Ven (STC -2000), Selina Schadenhofer und Norbert Dorn in der National-1600er-Klasse.