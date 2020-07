Sehnsüchtig wartete das Rennteam von Gottfried und Michael Kogler auf die ersten Rennen nach der Coronapause. Und beim Bergrennen im tschechischen Brünn ging es für die Melker auch wieder los.

Um den Rallyeboliden von Michael Kogler ( Citroen DS3 R 3 ) zu schonen beschloss man, nur die beiden historischen Rallyeautos, Ford Escord RS 2000 einzusetzen. Für Sohn Michael eine Herausforderung. Er fuhr in seinem doch noch jungen Motorsportleben noch nie mit einem heckgetriebenen Fahrzeug. Vater Gottfried Kogler und MIG Austria Stammpilot Peter Schöller kannten ja das „Arbeitsgerät“.

Am ersten Renntag gelang Gottfried Kogler der 14. Gesamtrang (100 Teilnehmer). Gleichzeitig sprang der Klassensieg heraus. Sohn Michael landete auf Rang 18 und wurde Dritter in seiner Klasse. Peter Schöller hatte mit technischen Problemen zu kämpfen.

Beim zweiten Rennen trocknete es ab Mittags auf und plötzlich lag Michael Kogler kurzfristig in Front. So musste sich Vater Kogler mächtig ins Zeug legen um doch noch in der Gesamtwertung den Platz vor Sohn Michael zu belegen. Am Ende ging das Generationenduell doch noch an Gottfried Kogler, der sich den Klassensieg sichert. Unmittelbar dahinter bereits Sohn Michael Kogler. Peter Schöller gelang noch der fünfte Rang in der Klassenwertung.

In der Gesamtwertung hieß dies , Platz 15 für Gottfried Kogler und Platz 18 für den Kremser Michael Kogler.