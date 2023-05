Viel Regen, noch mehr Action

Die Melker Bezirksrallycrosser machten im PS Racing Center Greinbach auf sich aufmerksam. Trotz Regen lieferten die Teilnehmer beim Rallycross „Double Header“, also österreichische Rallycross-Meisterschaft und FIA-Zonen-Läufe, erstklassigen Motorsport ab und sammelten damit Punkte für die ÖM und zur Central Europäischen Meisterschaft.

Der Tscheche Ales Fucik gewann mit seinem VW Polo am ersten Renntag. Die Klasse der Supercars dominierte wie schon in Melk Zbigkiew Staniszewski aus Polen im Ford Fiesta vor Gerald Eder aus Hofamt Priel (Skoda Fabia).

Eder wie auf „Surfbrett mit 600 PS“

Eder kommentierte sein Rennen mit: „Ich bin mir vorgekommen wie auf einem Surfbrett mit 600 PS, trotz Regenreifen fast unfahrbar.“ Er landete am Samstag nach Schwierigkeiten mit der Reifenwahl auf dem sechsten Platz. „Die Nachtschicht von Samstag auf Sonntag hat sich ausgezahlt. Am zweiten Renntag gelang mir Rang zwei.“ Nach dem erreichten Podest lautet das Vorhaben für die nächsten Rennen: weitere Stockerlplätze. „Ob jedoch alles ablaufen wird wie erhofft lässt sich nicht sagen“, meinte Eder. Der nächste Einsatz ist am 11. Juni in der Tschechei. Sein Sohn Kevin erkämpfte im Peugeot Cup an beiden Tagen den tollen dritten Rang.

In Führung. Gerald Eder übernahm in der Regenschlacht zwischenzeitlich die Führung. Das Endergebnis lautete Rang zwei. Foto: Markus Karner

Die Division STC +2000 ist heuer in fester Hand des Pöchlarners Gerald Woldrich in seinem Mercedes C200, nach dem Ausfall in Melk im Semifinale holte er sich in der Steiermark Samstag und auch Sonntag den Sieg vor Keke Platzer (Honda Civic). „Für mich lief das Rennwochenende bestens. Das Auto ist erst seit heuer konkurrenzfähig. Nach diesem Wochenende habe ich die Führung übernommen. Das war für uns der Indikator, dass wir die komplette Meisterschaft durchziehen. Der Meisterschaftstitel wäre das größte Ziel“, freute sich Woldrich über das gelungene Wochenende.

Thomas Stiegler belegte im Peugeot Cup die Ränge zwei und vier. Der junge Persenbeuger Melvin Alic freute sich über einen zweiten und ersten Platz.