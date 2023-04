Wachauring Melk: Lokalmatadore fordern Stars

Werbung

50 Jahre Wachauring! Alles ist angerichtet für das große Rallycross-Spektakel am kommenden Wochenende, am 22. und 23. April, in Melk. Mit der FIA Zentraleuropa-Meisterschaft sowie der tschechischen, slowakischen und österreichischen Meisterschaft und obendrein einer Legendenparade (die NÖN berichtete) haben die Veranstalter rund um Jürgen Weiß ein attraktives Feld zum Jubiläumsevent zusammengestellt.

Bei den fast 600 PS starken Supercars wird ein hartes Match um den Sieg erwartet. Der Zentraleuropa-Meister des Vorjahres, Zbigniew Staniszewski, möchte endlich in Melk gewinnen. Seine härtesten Rivalen werden wohl der Tscheche Aleš Fučík (VW Polo) und Österreichs Rallycross-Evergreen Alois Höller (Ford Fiesta). Höller feiert just am Rennwochenende seinen 66. Geburtstag. Nicht unterschätzen darf man die Melker Lokalmatadore Gerald Eder (Hofamt Priel, Škoda Fabia), Rene Derfler (Mitsubishi Lancer Evo) und Matthias Schörgenhofer (VW Golf), denn sie kennen den Wachauring wie ihre Westentasche und könnten für eine Überraschung sorgen. „Es wäre ja gelacht, wenn wir den Alois Höller nicht mal herausfordern können“, gibt sich Eder kämpferisch. Mit neuen Teilen und verbesserter Abstimmung am fast 600 PS starken Skoda Fabia soll das gelingen.

Gerald Eder aus Hofamt Priel will mit seinem erneuerten, fast 600 PS starken Škoda Fabia Alois Höller die Stirn bieten. Foto: Walter Vogler

Neben Gerald fährt in diesem Jahr auch erstmals sein Sohn Kevin Rallycross – im Peugeot-Markenpokal. „Er dürfte das Rennfahren im Blut haben, ich war positiv überrascht“, erzählt der stolze Papa nach dem ersten Test des Filius. Der Amstettner Patrick Breiteneder wird einen der Titans-Prototypen, ganz in der Manier seines viel zu früh verstorbenen Vaters Herbert, um den Wachauring treiben.

Hochspannung bei den Tourenwagen

In der Super-Tourenwagenklasse über zwei Liter Hubraum ist der Pöchlarner Gerald Woldrich der Lokalmatador. „Wir haben einige Verbesserungen am Mercedes Coupé vorgenommen und ihn auch noch ein paar Kilos leichter gemacht“, ist Woldrich die Vorfreude bereits anzusehen. Er wird sich mit dem Steirer Keke Platzer, der einen Honda Civic Type R für’s heimische Team JWRacing pilotiert, ein enges Match liefern. In der kleinen Tourenwagenklasse bis 1,6 Liter Hubraum versucht Vorjahresmeister Lukas Dirnberger im Škoda Fabia seinen Titel zu verteidigen. Seine härtesten Widersacher sind hier der Burgenländer Daniel Karlovits in (Honda Civic) und einige schnelle Tschechen. Mit seinem ikonischen Alfa Romeo 147 hat der Hürmer Toni Kerschner nicht das schnellste Auto in der Klasse, aber sicher eines der auffälligsten.

In der seriennahen Klasse der National 1.600 kämpft der 16-jährige Persenbeuger Melvin Alic (Suzuki Swift) um den Heimsieg. Gleich drei Fahrer in dieser Klasse kommen aus St. Leonhard. Das Vater-Sohn-Gespann Heinz und Dominik Glinz (Renault Clio und Renault Twingo) sowie Dietmar Quintus (VW Polo).