Downhill: Steinbründl und Marbach rufen

Werbung

70 Fahrerinnen und Fahrer aus mehreren europäischen Ländern und mehr als doppelt so viele Zuschauerinnen und Zuschauer waren im März in Krummnußbaum zu Gast. Der Grund: Sandler-Racing lud zum Whip-Off-Contest „From Dirt Till Down IX“ auf den eigenen Hometrail beim Gasthaus Steinbründl.

Hannes Sandler (l.) und Roland Kogler (r.) bei der Siegerehrung. Foto: Paul Kopp

Es war das erste große Event, das der erst vor Kurzem gegründete Verein veranstaltete. Im Februar hatten Hannes Sandler und Roland Kogler Sandler-Racing aus der Taufe gehoben. „Einen Downhill-Racing-Verein gibt es in der Umgebung sonst nicht in diesem Ausmaß“, gibt Social-Media-Managerin Johanna Hausleitner einen Einblick in die Beweggründe. „Wir wollen Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit bieten, dass sie ihre Leidenschaft ausleben können. Es sind Burschen und Mädchen dabei, die sehr viel Talent haben – und dieses Talent gehört gefördert“, führt Hausleitner weiter aus.

Zehn Fahrerinnen und Fahrer aus dem Bezirk Melk

Zehn Fahrerinnen und Fahrer zwischen 13 und 16 Jahren – allesamt aus dem Bezirk Melk – zählt der Verein bereits, hinzukommen rund zehn unterstützende Mitglieder. Sitz des Vereins ist in Marbach, viele Treffen finden aber auch beim Steinbründl statt. Dort bietet der Haustrail die Möglichkeit für schwierige Sprünge, ebenso aber einen Kurs für Downhill-Einsteiger. Zudem gibt‘s beim Parkplatz einen größeren Hügel, um spezielle Sprünge zu trainieren. „Wir haben Spaß, einfach Sachen auszuprobieren“, sagt Hausleitner.

Sandler-Racing will Downhill-Talente fördern. Zehn junge Downhill-Mountainbiker sind bereits im Team des Anfang 2023 gegründeten Vereins. Foto: Sandler-Racing

Das viele Training hat sich beim Whip-Off-Contest schon bezahlt gemacht: Die jungen Downhill-Nachwuchs-Fahrer vom Sandler-Racing-Team, Alexander Stöger, Magnus Sandler, Noah Palfinger, Leon Grimmer, Lukas Brandl, Lukas Veigl, Jonathan Eder, Jan Kipperer, Bastian Thomas Arnold und die Tochter des Hausherren von Steinbründl Marie Hausleitner, haben tadellose Leistung erbracht und tolle Plätze eingefahren. Marie Hausleitner ersprang bei den Ladies den vierten Platz, Alexander Stöger erkämpfte den fünften, Magnus Sandler den vierten und Leon Grimmer den zweiten Platz bei der U17.

„Das Event war ein großer Erfolg“

„Das Event war ein großer Erfolg und hat uns viel Aufmerksamkeit gebracht“, verweist Hausleitner auf viel Zuspruch – auch in den Sozialen Medien, etwa auf Instagram und TikTok, wo der Verein unter @sandlerracing zu finden ist.

Dieses Jahr soll es auch noch ein zweites Event geben. Und einen weiteren Ort zum Trainieren will der Verein ebenfalls schaffen: nämlich in Krummnußbaum an der Donauuferbahn, in der Nähe des Geländes der Druckerei Sandler. Hausleitner erklärt: „Vor dem Sommer soll er fertig sein.“