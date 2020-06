Für 15. August ist es anvisiert: das traditionelle Mountainbikerennen des Grossaigner Sport- und Freizeitvereins (GSUF). Vergangenes Jahr lockte das Event als Staatsmeisterschaftslauf 400 Starter in die „Stadt mit vielen Gesichtern“. Eine Austragung des Rennens 2020 ist derzeit aufgrund der Covid-19-Pandemie aber nicht gesichert.

Dies betrifft zum einen die behördlichen Auflagen. „Wir haben bereits einen Antrag an die Bezirkshauptmannschaft gestellt, wir erhielten aber einen negativen Bescheid“, erzählt GSUF-Obmann Tobias Perger. Nun will der Verein einen neuen Antrag stellen. Und dieser wird „stark verändert“ sein, wie Perger erklärt.

Mehrere Maßnahmen müssen gesetzt werden

Dies betrifft eine Platzzuweisung, einen Security-Dienst, der auf die Einhaltung der Abstandsregeln achtet, spezielle Hygienemaßnahmen in den Nassräumen und Duschen. Weiters wird der Start in Blöcken erfolgen, womit es kein fliegender Start mehr ist, sondern jeder Teilnehmer in Echtzeit gemessen wird.

Die dafür erforderliche Matte im Startbereich bedeutet einen finanziellen Mehraufwand – ebenso wie die anderen Maßnahmen. Aber es sind nicht nur die Kosten gestiegen, aufgrund der Coronakrise gibt es auch Ausfälle bei den Sponsorengeldern.

„Aus diesen Gründen brauchen wir eine Mindestteilnehmerzahl“, erklärt Perger. Mindestens 250 Starter müssen sich bis 28. Juli anmelden, damit die Finanzierung gesichert ist. Spruchreif wird dies überhaupt aber nur, wenn die Bezirkshauptmannschaft das Event genehmigt. „Das wird sehr schwierig, aber wir probieren es, bis zum letzten Atemzug“, hofft Perger inständig auf eine Durchführung.

Denn er rechnet sich viel Potenzial aus: „Wir wollen das Rennen auch deshalb unbedingt durchziehen, weil wir den Schwung von der Staatsmeisterschaft letztes Jahr mitnehmen wollen. Und außerdem wären wir eines der ersten Rennen in Österreich – das würden sicher etliche prominente Fahrer zur Formüberprüfung nutzen.“

Von der Strecke her gäbe es im Vergleich zum Vorjahr keine Änderungen. Es stünden der Classic-, Smal-, Fun- und Kinderbewerb am Programm.