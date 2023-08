Zahlreiche Höhenmeter beim Rennen in Mank

25. Mostviertler Bike Marathon

Classic Strecke 78 km.

Herren.

Andreas Dollinger (Ladendorf Grafikeria racing team by muki) in 3:59:05 Stunden; 2. Andreas Wolfmayr (St. Martin im Mühlkreis) in 3:59:05; 3. Christoph Mick (RC-Bike Next 125 Hackl-Lebensräume) in 4:03:31; 4. Lukas Enzenhofer (velo.crew PopaFlo) in 4:06:13; 5. Daniel Klug (RC-Bike Next 125 Hackl-Lebensräume) in 4:06:13; 6. Andreas Zöchling (Arbö Kollar racing team) in 4:12:08; 7. René Reidinger (FORMATRC) in 4:20:24; 8. Christopher Schwab (Nora Racing Team) in 4:21:41; 9. Peter Eisl (Berni´s Bikeshop) in 4:21:44; 10. Clemens Rumpl (h-p-c.at) in 4:23:46; 11. Christoph Trausner (insideAx Toms IT UCT OÖ) in 4:32:19; 12. Eduard Trausmüller (WSA Greenteam) in 4:32:58; 13. Johannes Hirschbichler (Pure HUMANPWR KTM) in 4:34:40; 14. Andreas Priesching (URC Sparkasse Renner Langenlois) in 4:39:44; 15. Andreas Urban (Racerholix Team) in 4:45:35; 16. Gerald Niss (GRV Windischgarsten) in 4:47:27; 17. Martin Sator (Nora Racing Team) in 4:47:27; 18. Mario Gsenger (Union Mountainbike Club Koppl) in 4:48:42; 19. Christian Seyr (insideAx Toms IT UCT OÖ) in 4:50:03; 20. Helmut Vogl (MTB Team Bucklige Welt) in 5:04:04

Damen.

1.Alice Zenz (LC Kapelln) in 6:56:05 Stunden

Small Strecke 41 Kilometer.

Herren.

1.Christian Auer (Bike Team Kaiser) in 1:49:15 Stunden; 2. Daniel Oberngruber (RC-Bike Next125 Hackl-Lebensräume) in 1:49:15; 3. Andreas Kirchberger (Union XC Club Mühldorf) in 1:49:55; 4. Matthias Temmel in 1:53:11; 5. Elias Ritt (Radsport-Schwödiauer) in 1:53:11; 6. Sebastian Rihs (RADWERK.cc) in 1:54:48; 7. Manuel Weber (Grafikeria racing team by muki) in 1:56:18; 8. Julian Bauer (Rc Arbö Sk Vöest Ngrt) in 1:57:37; 9. Christoph Madritsch (RC UNrad) in 1:58:40; 10. Felix Webersdorfer (Grafikeria racing team by muki) 2:01:00.

Damen.

1.Sabine Gastecker (HSV Melk) in 2:32:25; 2. Nadja Walcher (Grundlsee) in 2:48:21; 3. Diana Fessl (Irdning-Donnersbachtal) in 2:55:01

Fun Strecke 18 Kilometer.

Herren.

1.Markus Breitenfellner (DNA-GARTNER Cycling Team) in 40:45.48 Minuten; 2. Mario Hammerschmid (Cycling Team Schwingshandl) in 44:35; 3. Markus Moser (Urc Bikerei Flow Racing Team) in 44:35.74; 4. David Schöftner (velo.crew PopaFlo) in 44:47.73; 5. Clemens Schietz (velo.crew PopaFlo) in 46:07.48; 6. Fabian Rehberger (Bike the Bugles Krumbach) in 46:19.11; 7. Ludwig Pihringer (Next 125 Hackl – Lebensräume) in 46:25.23; 8. Alexander Gattringer in 47:53.99; 9. Erich Fahrngruber (Naturfreunde Frankenfels) in 49:21.48; 10. Florian Furthmayr (rts BikeKids reifentankstelle.at) 49:22.98.

Damen.

1.Martina Kugler (Naturfreunde Frankenfels) in 56:16 Minuten; 2. Marie-Theres Baumann (Linz) in 1:01:26 Stunden; 3. Eva Wiesinger in 1:02:14; 4. Nicole Halanek in 1:20:12; 5. Christine Schilling in 1:20:13

Kids Race U15.

Burschen. 1.Jan Fasching (Junior Cycling Team Graz Arbö) in 27:40 Minuten – Mädchen. 1.Maria Riemer (Bikeclub Giant Stattegg) in 28:49 Minuten; 2. Eva Riemer (Bikeclub Giant Stattegg) in 29:51; 3. Emely Enner in 36:20

Kids Race U13.

Burschen.

Christian Alexander Füreder (BranitBiker Kleinzell) in 23:21 Minuten; 2. Laurenz Küllinger (Kürn-Berg-Radler) in 23:47; 3. Florian Panser (Bikeclub Giant Stattegg) in 24:05.