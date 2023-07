Toni Pfeffer lud zu Fußballcamps nach Petzenkirchen und Texingtal

„Ich freue mich sehr, denn heuer haben sich wieder über 300 Kids zu meinen Fußballcamps angemeldet“, sagt Schirmherr Toni Pfeffer nicht ohne Stolz. „Diese Woche werden die Kinder von erfahrenen Trainern in Petzenkirchen und Texing betreut. Dann folgen Camps in Lilienfeld und Pöggstall, sowie in Herzogenburg“, erzählt der frühere Fußballprofi und Nationalteamspieler weiter.

In Petzenkirchen sorgt übrigens Präsidentin Anni Scheuchelbauer mit ihrem Team dafür, dass den Kleinen bestmöglichste Bedingungen geboten werden. Rund 90 Mädchen und Buben aus den Bezirken Melk und Scheibbs verbringen fünf Tage bei idealen Voraussetzungen und haben dabei sichtlich auch viel Spaß.

Toni Pfeffer (re) und Manuel Krenn (li) aus Petzenkirchen mit Nela Schedelmayer (Bergland), Julian Stefan (Pöchlarn), Moritz Sattelberger (Petzenkirchen) und Tobias Krenn (Petzenkirchen) beim Camp in Petzenkirchen. Foto: Franz Crepaz