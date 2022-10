Manks und Kilbs Volleyballerinnen: Gemeinsam in neue Ära

Werbung

Alles neu heißt es bei den Manker und Kilber Volleyballerinnen. Der UVC Mank und der VCU Kilb haben sich zur Spielgemeinschaft (SG) zusammengeschlossen und treten nun gemeinsam an. Vergangene Saison schlossen die Mankerinnen als Schlusslicht in der 1. Landesliga ab, die Kilberinnen als Vorletzte in der 2. Landesliga.

„Die Beweggründe waren zum größten Teil der Mangel an Spielerinnen von beiden Seiten. Durch die Fusionierung können wir nun zwei Mannschaften in der Meisterschaft aufstellen, einmal in der 1. Klasse und einmal in der 2. Landesliga“, erklärt Pressesprecherin Sandra Springer. Kilbs Robert Birwipfel coacht das 2.-Landesliga-Team, Manks Jan Timko jenes in der 1. Klasse. Mit der Fusionierung werden nun Trainings wie Heimspiele zwischen Kilb und Mank aufgeteilt. „Das heißt, es wird einmal in Kilb und dann einmal in Mank gespielt. Das hat auch Vorteile für uns: Wir haben dadurch die Möglichkeit, sowohl in der kleinen Halle in Mank als auch in einer großen in Kilb zu trainieren“, erklärt Springer die Vorteile für die Mankerinnen.

Das 2.-Landesliga-Team ist bereits in die neue Saison gestartet – auswärts in Pottschach gegen Ternitz, den Aufsteiger der letzten Saison. Der Start verlief nicht ideal, die SG geriet immer wieder in Rückstand. Schließlich fand sie aber ihren Rhythmus und holte sich den ersten Satz mit 27:25. Der zweite Satz bot dann ein ähnliches Bild, allerdings behielt Ternitz die Oberhand und gewann 25:22. Im dritten Satz sicherte sich die SG Mank-Kilb schon zu Beginn einen kleinen Vorsprung, den sie mit solider Service- und Verteidigungsleistung auch bis zum 25:21 halten konnte. In Satz Nummer vier riss der Faden dann aber ein wenig und trotz beherzten Einsatzes musste die SG den Satz 20:25 abgeben.

Topstart in den Entscheidungssatz

Somit kam es zum Showdown im entscheidenden fünften Satz. Und da sprinteten die Manker- und Kilberinnen los, konnten mit 8:4 die Seite wechseln. Mit dem Seitenwechsel wirkte aber auch das Team wie ausgewechselt. Trotz der klaren Führung mussten sich die Mostviertlerinnen schlussendlich knapp mit 13:15 geschlagen geben.

„Das neuformierte Team nimmt aus dem ersten Spiel der Saison einen Punkt für die Tabelle und viel Erfahrung für die kommenden Aufgaben mit“, sagt Springer. Und die kommende Aufgabe ist gleichzeitig auch das erste Heimspiel: Am 15. Oktober um 18 Uhr empfängt die Spielgemeinschaft in der NMS Mank SportZeit Stindl Volleyball aus Oberweiden. Das 1.-Klasse-Team startet eine Woche später in Kilb gegen Böheimkirchen in die neue Meisterschaft.