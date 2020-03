Eigentlich hatte Christina Kloibmüller lange Zeit mit Sport eher wenig am Hut. „Meine Lieblingssportart war Extreme-Couching“, scherzt die 33-Jährige. Doch vor über fünf Jahren hat sie das Kickbox-Fieber erfasst. Der Grund: Ihr Freund und derzeitige Sektionsleiter der B-L-Austria Sektion FightingArts, David Erber, überredete Christina, einmal mit auf ein Training zu kommen. „Dann war ich sofort hin und weg. Kickboxen ist der einzige Sport, der mich wirklich begeistern hat können, weil ich an meine Grenzen und darüber hinaus gehen konnte“, erklärt Kloibmüller.

Die Angst vor einem blauen Auge kannte sie nur anfangs. „Das hat mich auch gehemmt, in den Ring zu steigen. Zuerst stand der Fitness-Gedanke im Vordergrund“, erinnert sich die Neumarkterin. Doch seit zwei Jahren hat die Kampfsportlerin Blut geleckt. Und auch harte Schläge nimmt Kloibmüller in Kauf. Geschehen bei ihrem letzten K1-Sparring (Vollkontakt) in München. Bei ihrem dritten Platz musste die Athletin der FightingArts harte Schläge einstecken. Doch anstatt zurückzuweichen, kam ihr ein Lächeln über die Lippen. „Das klingt zwar komisch, aber ich war mir nicht sicher, wie hart im Sparring geschlagen wird. Als ich dann die ersten harten Angriffe einstecken musste, dachte ich mir, das kann ich auch. Darum das Lächeln“, berichtet Kloibmüller.

Damit stand auch der Entschluss endgültig fest, einen Kampf im Vollkontakt zu forcieren. Bisher stand Kloibmüller in der Disziplin Kicklight im Ring und gewann auch zuletzt in Weiz. Dabei zählen die Punkte. „Doch im Vollkontakt geht es noch einmal härter zur Sache“, gesteht Kloibmüller. Mit diesem Ziel vor Augen nimmt die im Vergleich spätberufene Kickboxerin fünf Mal Training in der Woche in Kauf. „Ohne Vorbereitung und Training ist ein Kampf nicht möglich. Außerdem benötigt man in unserem Verein das Okay von Trainer Magnus Mück und Sektionsleiter David Erber“, fügt Kloibmüller hinzu.

Rasante Entwicklung des Vereins FightingArts

Der Verein FightingArts nahm ebenso wie Kloibmüller eine rasante Entwicklung. Zu Beginn noch mit sechs Mitgliedern, trainieren jetzt bis zu 90 Athleten in Wieselburg in der Halle von Wellness aktiv. Auch die Frauenquote hat sich in den letzten Jahren stark nach oben entwickelt. „Zu Beginn war ich die einzige Frau. Mittlerweile sind über 20 Frauen jeden Donnerstag mit mir im Damentraining. Dabei steht die allgemeine Fitness im Mittelpunkt. Der Sport ist wirklich für jeden etwas“, bekräftigt Kloibmüller.