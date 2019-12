„Wir wollen in unserer Generation Vorbildwirkung erzielen“, erklären die drei rund 80-jährigen Senioren. Nach zwei Siegen beim „Race Across America“ starten die niederösterreichischen Radsportler bei der Radtour rund um Niederösterreich.

Was sich nach dem „Race Across America“ nach einer kleinen Herausforderung anhört, hat es jedoch in sich. Die Teilnehmer müssen bei diesem Nonstop-Rennen 600 Kilometer und 6.000 Höhenmeter bewältigen. Nach 30 bis 45 Minuten Radfahren wird an den Nächsten in der Staffel übergeben. So muss jeder rund 200 Kilometer abspulen.

„Um den Sieg geht es uns diesmal nicht, denn es gibt keine Altersklassen. Mit einem Durchschnittsalter von 81 Jahren haben wir gegen unsere teilweise 50 bis 60 Jahre jüngeren Konkurrenten, die unsere Kinder oder Enkel sein könnten, keine Chance“, sagt Herbert Lackner. Ihr Ziel als Dreier-Staffel ist es, in einer guten Zeit zu finishen und nicht das Schlusslicht zu bilden. Um dieses Ziel zu erreichen, laufen die Vorbereitungen ab sofort. Regelmäßige Trainings stehen am Programm.

„Jetzt zu Beginn arbeiten wir im Ausdauerbereich. Das bedeutet drei bis vier Mal in der Woche ein bis zwei Stunden Training. Im Frühjahr werden die Einheiten intensiver. Da wir zu weit voneinander entfernt wohnen, absolviert das Training jeder alleine“, erklärt Herbert Lackner aus Bärenkopf. Läuft alles wie geplant, wollen sie am 1. Mai 2020 in Weitra perfekt vorbereitet an der Startlinie stehen.

Die drei Senioren sind keine Neulinge im Radsport. Toni Gierer krönte sich fünf Mal zum Weltmeister im Zeitfahren und holte die Goldmedaille bei der Seniorenolympiade im Zeitfahren. Neben ihren sportlichen Zielen geht es den drei Senioren vor allem um die Vorbildwirkung.

Auch im Pensionsalter noch Ziele setzen

„Wir wollen zeigen, dass man auch im fortgeschrittenen Alter noch Ziele und Visionen haben und diese auch umsetzen kann. Nur wer fit ist und fit bleibt, kann das Leben genießen. Unser Motto lautet: ‚Rennrad statt Rollstuhl‘“, lacht Gierer.

Mit ihrem Vorhaben unterstützen die Radsportler auch die gemeinnützige Aktion „World Bicycle Relief“. Durch diese werden afrikanischen Jugendlichen Fahrräder zur Verfügung gestellt, die den alltäglichen Schulweg und die Mobilität erleichtern sollen. Dabei freuen sich die Drei über jede Unterstützung.