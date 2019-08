„Es war sein Tag“, lacht Vater Gerhard Zeitlhofer. Sein Sohn Simon als Favorit in die 27. Ybbser Stadt- und Vereinsmeisterschaften am vergangenen Samstag in Ybbs gegangen. Und er wurde den Erwartungen gerecht.

Mit einer Zeit von 1:15,93 Sekunden im Slalom und 10:42,32 Sekunden bei der Regatta sicherte sich der 14-Jährige jeweils die Tagesbestzeit und fuhr damit nicht nur die Siege in den jeweiligen Bewerben ein. Zeitlhofer kürte sich zum Naturfreunde-Ybbs-Vereinsmeister, zum ASKÖ-Bezirksmeister, zum NÖ Landesmeister in der Regatta, zum Naturfreunde-Bundesmeister in der Regatta sowie zum Ybbser Stadtmeister in Slalom und Regatta.

Im Fall der Damen startete Leah Rinner für den NFKC Ybbs, Medaillen gab es hier aber keine. „Leider konnten wir bei den Damen keine Titel vergeben, weil zu wenige Starterinnen in den einzelnen Klassen waren“, erklärt Gerhard Zeitlhofer.

Nur von seinem Sohn Simon mussten sich die beiden Talente Timon und Simon Kretzl – ebenfalls vom NFKC Ybbs – geschlagen geben: Sie belegten bei der Regatta in der Klasse Schüler männlich A mit Topzeiten die Ränge zwei und drei.

In der allgemeinen Klasse der Herren setzte sich NFKC-Ybbs-Obmann Roman Engl in der Regatta durch, beim Slalom siegte Dominik Schausberger vom Veranstalterklub. Bemerkenswert war die Fahrt von Bernd Bierbaum: Der NFKC-Ybbs-Athlet stieg im Alter von 78 Jahren ins Tourenboot.

Gerhard Zeitlhofer, seines Zeichens Organisator der Wettkämpfe, war sehr zufrieden: „Es hat alles reibungslos geklappt – wir freuen uns schon auf die 28. Ybbser Stadt- und Vereinsmeisterschaften.“