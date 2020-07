Im Rahmen des Schüler- und Jugendcups ging es für die Kretzl-Zwillinge am vergangenen Wochenende nach Ottensheim, um bei der offenen oberösterreichischen Landesmeisterschaft Punkte zu sammeln. „Und wir sind zufrieden zurückgekehrt“, freut sich Vater Andreas Kretzl.

Denn die beiden NFKC-Ybbs-Talente trumpften vor allem in ihrer Paradedisziplin, über die 200 Meter, auf. Mit einer Zeit von 46,737 Sekunden setzte sich Timon durch, mit vier Zehntelsekunden Rückstand holte Bruder Simon Bronze. „Timon hat sensationell gewonnen – mit dieser Zeit sind die beiden top dabei“, strahlte der Vater. Im K2 waren die beiden zusammen dann ebenfalls nicht zu schlagen – Gold. Über 500 Meter holte Timon Bronze, Simon den vierten Platz und zusammen im K2 Silber. Über die 1.000 Meter, für die beiden eine Bonusdisziplin, erreichte Simon den dritten Platz, gefolgt von Timon.

Aber nicht nur die Kretzl-Zwillinge sorgten für Ybbser Glücksmomente: Auch der erst siebenjährige Sebastian Sattler, der Neffe von Simon und Timon, trumpfte auf: In seinem ersten Rennen überhaupt ließ er ältere Kontrahenten hinter sich und sicherte sich damit den Sieg.

Ein erfolgreiches Wochenende war es auch für Simon Zeitlhofer. Der NFKC-Ybbs-Kollege ging nach der Coronapause beim ersten internationalen Rennen in Solkan (Slowenien) gegen Fahrer aus neun anderen Nationen an den Start. Bei beiden ECA-Junior-Slalom-Cup-Rennen erreichte Zeitlhofer das Finale. Nach dem siebenten Rang am ersten Tag gelang ihm am Sonntag sogar noch Rang sechs – trotz zwei Strafsekunden lag er nur 2,62 Sekunden hinter dem italienischen Sieger. „Das war ein tolles Rennwochenende für Simon“, zeigte sich Vater Gerhard Zeitlhofer begeistert.