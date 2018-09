Raimund Baumschlager hat den Prolog zur Niederösterreich-Rallye am Freitag für sich entschieden. Der oberösterreichische Skoda-Pilot gewann die erste von neun Sonderprüfungen 4,1 Sekunden vor Hermann Neubauer. "Erstmals seit meinem Unfall (Mitte März, Anm.) konnte ich wieder von Beginn an Gas geben", freute sich der 58-jährige Routinier. Der letzte Lauf der Staatsmeisterschaft endet am Samstag.

Niki Mayr-Melnhof steht als Champion bereits fest.

Die Zuschauer vor den TV-Geräten staunten nicht schlecht, als Michael Kogler in der Live-Übertragung seinen Citroen quasi über die Ziellinie überschlug – der Melker Lokalmatador büßte bei dem spektakulären Malheur jedoch keine Zeit ein und durfte sich vielmehr über die Bestzeit bei den zweiradgetriebenen Fahrzeugen freuen.

Kogler nahm es entsprechend gelassen: „Für die Fans war es Action pur.“ Mit Blick auf die ausgeschlagene Heckscheibe fügte Kogler etwas zerknirscht hinzu: „Für die Mechaniker wird es leider Arbeit pur.“

Die neue Niederösterreich-Rallye startete ihren Prolog, den Rundkurs Bergland bei spätsommerlichem Kaiserwetter – auf der rund 30 Kilometer langen Sonderprüfung waren wie erwartet die beiden heimischen Champions Raimund Baumschlager und Hermann Neubauer am schnellsten unterwegs. Im Duell um den Vizemeistertitel hat Gerhard Aigner nach einem Dreher von Johannes Keferböck die Nase vorne.

In der ORM2WD fuhr Luca Waldherr hinter dem eingangs erwähnten Bestzeithalter Michael Kogler die zweitschnellste Zeit, der Tabellenleader kämpfte jedoch nach halber Distanz mit erhöhter Motortemperatur. Doch auch seine beiden Konkurrenten im Titel-Dreikampf kämpften mit Problemen: Christoph Zellhofer fiel eine Kurve vor der Rundkursausfahrt eine Antriebswelle aus, Willi Stengg wiederum rutschte gleich in der ersten Kurve von der Strecke und büßte laut eigener Schätzung rund zehn Sekunden ein.

Die Niederösterreich-Rallye wird am Samstag um 8.10 Uhr mit dem Start der zweiten Sonderprüfung fortgesetzt – das Ergebnis des Prologs wird auch für die Startreihenfolge am zweiten Tag herangezogen.

Stimmen der Piloten:

Raimund Baumschlager: „Erstmals seit meinem Unfall konnte ich wieder von Beginn an Gas geben – das Selbstvertrauen steigt, ich bin zufrieden.“

Hermann Neubauer: „Alles bestens – nur die Zeit stimmt nicht.“

(Ein Doppelauslöser am Start-Schranken wurde festgestellt, die Zeit wurde um 7s korrigiert)

Jaroslav Orsak: „Ich fahre zum ersten Mal seit einem Jahr Pause – ich hatte auch keinen Test und mir fehlt in schnellen Kurven noch das Vertrauen. Ich fahre just for fun.“

Maximilian Koch: „Ich hatte ein Jahr Pause und fahre zum ersten Mal mit einem R5. So gesehen bin ich zufrieden.“

Gerhard Aigner: „Es hat alles gut gepasst, ein guter Einstand.“

Johannes Keferböck: „Ich habe in einer Spitzkehre zu spät gebremst, mich gedreht und wir sind mit dem Heck voran rausgerutscht, wobei auch der Motor abgestorben ist. Das hat uns sicher 25 Sekunden gekostet.“

Luca Waldherr: „Ich hatte nach der halben Distanz einen gebrochenen Lüfter, die Motortemperatur war bei 130 Grad. Ich denke, dass uns das fünf bis zehn Sekunden gekostet hat.“

Christoph Zellhofer: „Kurz vor der Ausfahrt aus dem Rundkurs hatten wir eine defekte Antriebswelle – ich musste dann mit dem ‚Einradantrieb‘ ins Service fahren.“

Willi Stengg: „Bin gleich in der ersten Kurve abgeflogen – bis wir aus dem Graben wieder rauskamen, vergingen sicher zehn Sekunden. Ich mag solche Rundkurs außerdem nicht und ich hatte zu harte Reifen gewählt. Doch die Rallye hat gerade erst begonnen...“

Martin Kalteis: „Ich fuhr eine Runde zu wenig – ich könnte mich in den Hintern beißen..“

Andreas Aigner: „Wir mussten die letzten zehn Kilometer mit einem ‚Patschen‘ fahren.“