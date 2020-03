Mit 114 Startern war es in 18 Jahren die zweiterfolgreichste Auflage des ÖTV-Jugendturniers des UTC Mauer in Melk. 16 Partien musste man sogar in Ober-Grafendorf austragen, um das Programm unterzubringen.

Höchst erfolgreich verlief für die Ybbserin Chiara Semmelmeyer ihr „Heimturnier“: Bis zum Finale gab die U14-Spielerin nur drei Sätze ab, im Endspiel ließ sie ihrer Kontrahentin Amila Crnovrsanin mit 6:3, 6:2 letztendlich keine Chance. Auch wenn sie durchaus gefordert war.

„Es war sehr anstrengend und oft sehr knapp mit langen Ballwechseln“, ließ Semmelmeyer das Finale Revue passieren. Der Sieg war dann eine Erleichterung – immerhin trainiert die Ybbserin viermal pro Woche, um ihr Können weiter zu steigern. „Es ist mein Heimturnier. Da ist es immer sehr cool, mitzuspielen – vor allem natürlich, wenn man gewinnt“, strahlte die Siegerin, die damit das Triple schaffte. Vor zwei Jahren gewann Semmelmeyer den U12-Bewerb, vergangenes wie dieses Jahr in der U14.

Bei den Burschen gab es vor allem einen Dominator: der auch für den UTC Amstetten spielende Gustav Dressler, der beim U14-Turnier insgesamt nur vier Sätze abgab.