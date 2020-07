Der Jubel im oberösterreichischen Ottensheim in der Nähe von Linz war wohl fast bis nach Pöchlarn und Melk zu hören: Die beiden Nachwuchs-Ruder-Asse des Bezirks, Emma Gutsjahr und Clara Berger, haben sich am vergangenen Wochenende für die U19-Europameisterschaft Ende September in der serbischen Hauptstadt Belgrad qualifiziert und sind somit Teil der österreichischen Juniorennationalmannschaft.

Gutsjahr wusste dabei bemerkenswerterweise im Einer, der Königsklasse, zu überzeugen und schaffte die Qualifikation eindeutig. „Emma hat das Unmögliche möglich gemacht“, schwärmt der Pöchlarner Trainer und Betreuer Gerhard Wolfsberger von der 16-jährigen Gutsjahr.

Nicht weniger freut sich Elisabeth Berger, Obfrau der Ruder Union Melk, über den Erfolg von Clara Berger – die 18-Jährige trumpfte im Doppelvierer auf: „Damit ist der Weg nach Belgrad frei, aber viele Wochen hartes Training haben die Mädchen nun vor sich.“

Das harte Training im Boot hatte dabei aufgrund des Corona-Lockdowns erst im Mai beginnen können – wenngleich vorher fleißig zu Hause am Ergometer traininert worden war.

Die Generalprobe für die Qualifikation war vor zwei Wochen, ebenfalls in Ottensheim, gestiegen. Auf der WM-Strecke von 2019 wurde mit der „Eurow“ der erste große Wettkampf seit der Covid-19-Pause abgehalten – mit reger internationaler Beteiligung. Dort war Gutsjahr zum ersten Mal in der Juniorinnen-A-Klasse gestartet. Und obwohl sie mit 16 Jahren noch in der jüngeren Klasse startberechtigt gewesen wäre, beendete sie das Rennen sensationell als zweitbeste Österreicherin. Diese Leistung war schließlich auch die Eintrittskarte zu den EM-Qualifikationsrennen am vergangenen Wochenende.

Daniel Groiß zeigte

in der U23 auf

Ebenfalls aufzeigen konnte vor zwei Wochen Gutsjahrs Vereinskollege und regelmäßiger Sparing-Partner Daniel Groiß, der erstmals in der Männer-Leichtgewichtsklasse U23 im Einer startete und den 44. Platz erreichte. Clara Berger von der Ruder Union Melk hatte bei der „Eurow“ den Einzug ins B-Finale bei den Juniorinnen A geschafft und belegte dort dann den dritten Rang.