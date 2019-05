Clara Berger durfte sich einmal mehr über Gold freuen. Nach der bereits sehr erfolgreichen vergangenen Saison, in der Berger in der Altersklasse U17 einige Goldmedaillen gewann, startete sie nun in alter Manier in die neue Saison. Obwohl sie erst seit zwei Wochen mit ihrer neuen Trainingspartnerin aus Wien trainiert, lieferten die beiden ein starkes Rennen und ließen ihre Gegner der U19-Klasse hinter sich. Die nächste Herausforderung wartet in München auf die beiden, wo sie sich für die Junioren-Europameisterschaft in Essen Ende Mai qualifizieren wollen.

Der URV Pöchlarn ging in Klagenfurt mit zwei Booten an den Start. Auch die österreichische Vizemeisterin Emma Gutsjahr musste heuer in der nächsthöheren Klasse starten. Nach konsequentem Wintertraining hielt in der Juniorinnen-B-Klasse aber keine Konkurrentin mit ihr mit. Mit einer Tagesbestzeit gewann Emma Gutsjahr ihr erstes Einerrennen.

Neben Gutsjahr starteten auch ihre Vereinskollegen Julian Haabs und Daniel Groiß im Junioren-A-Doppelzweier. Deren Boot verpasste das Podium knapp und belegte zwei Mal den undankbaren vierten Platz. Die Mannschaft kam aufgrund von krankheitsbedingten Ausfällen während des Wintertrainings noch nicht an ihre Leistungen des Vorjahres heran. Die Finalläufe in Klagenfurt mussten wegen starken Windes abgebrochen werden. Der URV Pöchlarn steht als nächstes Ende Mai bei der internationalen Regatta auf der Weltmeisterschaftsstrecke in Linz Ottensheim wieder am Start. Hier haben die Burschen und Emma Gutsjahr die nächste Chance auf erfolgreiche Ergebnisse.