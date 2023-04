Maria Taferl: Karner ehrt Polizei-Spitzensportlerinnen und -sportler

Werbung

Der Regen trübte zwar etwas die sonst so großartige Aussicht, aber nicht die Stimmung am Donnerstagabend im Hotel Schachner in Maria Taferl. ÖVP-Innenminister Gerhard Karner hatte in seinen Heimatbezirk geladen, um die Polizei-Spitzensportlerinnen und -sportler feierlich vor den Vorhang zu holen.

Und viel Sportprominenz fand sich am Taferlberg ein: von den Ski-Weltcup-Assen Katharina Truppe und Katharina Huber über Skispringerin Chiara Kreuzer und Snowboardcross-Weltmeister Jakob Dusek bis zu den Sportlegenden Alexandra Meissnitzer und Andreas Kofler.

„Wir wollen die Erfolge unserer Sportlerinnen und Sportler würdigen“

„Wir wollen heute die herausragenden Leistungen unserer Polizei-Spitzensportlerinnen und -sportler würdigen. Ihnen allen gebührt unsere Anerkennung für ihre sportlichen Leistungen im Dienst der großen Polizeifamilie“, betonte Karner beim Empfang. „Wir wollen die Erfolge unserer Sportlerinnen und Sportler würdigen, die sich in verschiedenen Disziplinen für Weltmeisterschaften qualifizieren konnten.“

Die Polizeisportlerinnen und -sportler seien aber nicht nur ein Aushängeschild für das Innenministerium, sondern auch Trägerinnen und Träger für den vielfältigen Polizeiberuf. „Die Bekanntheit unserer Sportlerinnen und Sportler ist gerade für die Rekrutierung neuer Polizistinnen und Polizisten unbezahlbar“, sagte Karner.

Dankesworte gab es auch von den Sportlerinnen und Sportlern: Ski-alpin-Paralympics-Guide Elisabeth Aigner, Snowboarder Andreas Prommegger und Chiara Kreuzer sprachen stellvertretend für ihre Kolleginnen und Kollegen und hoben die Polizei als Ort hervor, wo sie ihre sportliche Karriere verfolgen und gleichzeitig eine berufliche Heimat finden können. „Im Namen der gesamten Polizeisportfamilie möchte ich Danke sagen“, richtete Prommegger seine Worte an Innenminister Karner.

Alumni-Netzwerk als Plattform zum Informations-, Ideen- und Erfahrungsaustausch

Karner ging auch auf die Bedeutung des Alumni-Netzwerks ein: Auch nach Beendigung der aktiven Sportkarriere werden die Athletinnen und Athleten als Werbeträgerinnen und -träger aktiv in Kampagnen und Veranstaltungen des Innenministeriums miteingebunden. So wurde der Alumni-Club als Netzwerk ehemaliger und aktiver Polizei-Spitzensportlerinnen und -sportler eingerichtet.

Er bietet seinen Mitgliedern eine Plattform zum Informations-, Ideen- und Erfahrungsaustausch sowie ein Mentoring-Programm, das einen besseren Einstieg in den Polizeiberuf ermöglicht. Durch diese Form des persönlichen Kontakts wird neuen Spitzensportlerinnen und -sportlern der Einstieg in den Polizeiberuf erleichtert und sie werden unter anderem über interne Abläufe und fachspezifische Fragestellungen informiert.

"Vielfältige berufliche Perspektiven“

„Wir können unseren Athletinnen und Athleten nach Abschluss ihrer Karriere vielfältige berufliche Perspektiven bieten. Einige von ihnen sind begeistert, ihren Dienst in Polizeiinspektionen anzutreten. Andere freuen sich auf fachspezifische Ausbildungen innerhalb des Innenressorts, um so ihre Ziele zu erreichen und sich beruflich weiterzuentwickeln“, betonte Karner.

Einige herausragende Beispiele für erfolgreiche Karrieren nach dem Spitzensport seien Andreas Kofler als Techniker bei der Flugpolizei, Christina Baumann-Hengster als Leiterin der Personalabteilung, LPD Vorarlberg, Harald Winkler als stellvertretender Leiter für den Ermittlungsbereich Leib/Leben im LKA Steiermark sowie Reinfried Herbst und Fritz Strobl, die in der Sportabteilung des Innenministeriums tätig sind.

WM-Medaillen Polizei-Spitzensportkader:

Jakob Dusek: Snowboardcross Herren – Weltmeisterschaft – Platz 1, Snowboardcross Team Mixed – Weltmeisterschaft – Platz 2

Andreas Prommegger: Snowboard-Parallelslalom Herren – Weltmeisterschaft – Platz 1, Snowboard-Parallelslalom Team Mixed – Weltmeisterschaft – Platz 2

Chiara Kreuzer: Skisprung-Team – Normalschanze Damen – Weltmeisterschaft – Platz 2

Daniela Ulbing: Snowboard-Parallel-Riesenslalom Frauen – Weltmeisterschaft – Platz 2

Yannick Müller: Kunstbahnrodeln Team – Staffel Mixed – Weltmeisterschaft – Platz 2, Kunstbahnrodeln Doppel Herren – Weltmeisterschaft – Platz 3, Kunstbahnrodeln Sprint – Doppelsitzer Herren – Weltmeisterschaft – Platz 3

Franz-Josef Rehrl: Nordische Kombination Gundersen Normalschanze/10km Männer – Weltmeisterschaft – Platz 3

Cornelia Hütter: Ski Alpin Super-G Damen – Weltmeisterschaft – Platz 3

Raphael Haaser: Ski Alpin Alpine Kombination Männer – Weltmeisterschaft – Platz 3

Ricarda Haaser: Ski Alpin Alpine Kombination Damen – Weltmeisterschaft – Platz 3

David Gleirscher: Kunstbahnrodeln Einsitzer Herren – Weltmeisterschaft – Platz 3

WM-Medaillen Para-Guides Polizei-Spitzensportkader:

Elisabeth Aigner und Veronika Aigner: Para Alpine Ski Slalom – Sehbehinderte Frauen – Weltmeisterschaft – Platz 1, Para Alpin Ski Riesenslalom – Sehbehinderte Frauen – Weltmeisterschaft – Platz 1

Tobias Eberhard und Carina Edlinger: Para-Langlauf Sprint Freestyle – Sehbehinderte Frauen – Weltmeisterschaft – Platz 1, Para-Langlauf 10 km Freistil – Sehbehinderte Frauen – Weltmeisterschaft – Platz 3, Para-Biathlon 10 km Mitte – Sehbehinderte Frauen – Weltmeisterschaft – Platz 3

Florian Erharter und Michael Scharnagl: Para-Alpine Skiing Downhill – Sehbehinderte Männer – Weltmeisterschaft – Platz 3