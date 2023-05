Auf dem Besen zur Bronzemedaille

Besen, Quaffel, Schnatz? Richtig! Es geht um Quidditch. Ende April trafen sich die besten Quidditch-Vereine Europas in der nordfranzösischen Stadt Golbey, um beim European Quidditch Cup um den Titel zu kämpfen.

Mit dabei auf dem Besen: Katarzyna Wajsbard aus Leiben und Daniel Mitterauer aus Texingtal, die in Diensten des Wiener Vereins Vienna Vanguards stehen. Und Wajsbard und Mitterauer hatten mit ihrem Team viel vor: 2019 wurden sie mit den Vanguards bereits Dritte.

Quidditch ist eine Vollkontaktsportart. Vier Jäger (Chaser), zwei Treiber (Beater) und ein Sucher (Seeker) stehen pro Team am Feld, jeder Spieler und jede Spielerin hat einen Besen – eine ein Meter lange Plastikstange – zwischen den Oberschenkeln eingeklemmt. Um zu gewinnen, gilt es, Punkte zu sammeln, indem mit einem Volleyball namens Quaffel durch einen der drei Torringe geschossen und damit ein Tor erzielt wird und indem man im weiteren Spielverlauf den Schnatz fängt – gegebenenfalls geht es in die Verlängerung.

Gespielt wird insgesamt mit fünf Bällen: neben Schnatz und Quaffel mit drei Klatschern (Bludger), mit denen die gegnerischen Spieler aufgehalten werden können. Taktik spielt dabei eine große Rolle im Quidditch. Wajsbard ist als Jägerin fürs Punkten mit dem Quaffel zuständig, Mitterauer ist Hüter (Keeper) – ein besonderer Jäger, der auch die eigenen Ringe vor Würfen der Gegner schützt, ähnlich einem Torhüter.

Mit drei Siegen perfekt ins Turnier gestartet

Am ersten Tag des zweitägigen Turniers stand die Gruppenphase an. Da gewannen Wajsbard und Mitterauer drei Partien – gegen die Manchester Minotaurs, die Cologne Cannons und die Brno Banshees. Gegen die Münster Marauders mussten sie sich geschlagen geben. Am nächsten Tag wartete die K.o.-Phase. Das Achtelfinale gegen das spanische Team Buckbeak Riders gewannen die Vanguards klar. Und auch im Viertelfinale gegen Bombardia Brixen behielten sie die Oberhand. Das Halbfinale gegen die Sevilla Warriors ging dann in der Schnatz-Phase knapp verloren. Dafür konnten Wajsbard, Mitterauer und Co. das Spiel um Platz drei gegen die Darmstadt Athenas klar für sich entscheiden, womit sie neuerlich den dritten Rang belegten.

Katarzyna Wajsbard aus Leiben und Daniel Mitterauer konnten bereits 2019 Bronze bejubeln. Nun war es in Frankreich neuerlich so weit. Foto: privat

„Ich habe mich sehr gefreut über meine Leistung. Sieben Wochen vor dem Turnier hatte ich mir den Meniskus eingerissen – die Chance war fifty-fifty, dass ich überhaupt spielen kann“, erzählt Mitterauer. Das Ziel für die Zukunft ist aber klar: „Irgendwann ins Finale kommen“, lacht Mitterauer.

Bis zum nächsten internationalen Einsatz dauert es nicht mehr lange: Am 15. und 16. Juli steigt in Richmond, in den Vereinigten Staaten, die Weltmeisterschaft und Wajsbard und Mitterauer sind in den österreichischen Nationalkader einberufen. „Das Ziel ist ein Platz von der Top-zehn bis zur Top-fünf“, freut sich Mitterauer bereits auf das nächste Spektakel am Besen.