Über den Quaffel in Form eines Volleyballs punkten, die Gegenspieler mittels Klatscher stören, ehe der Schnatz freigegeben wird. Und das Ganze auf Besen, die mittlerweile zu Stangen geworden sind. Beim Quidditch herrscht Spannung am Spielfeld.

Spannung herrscht aber auch beim österreichischen Quidditch-Nationalteam, das seit diesem Jahr neu aufgestellt ist. Mit Bezirksbeteiligung an prominenter Stelle: Seit Jänner ist der aus Texingtal stammende Daniel Mitterauer Headcoach der österreichischen Auswahl. „Am 29. Dezember gab es ein Sichtungstraining für den Nationalkader mit vier Kandidaten für den Headcoach-Posten. Die Entscheidung ist dann auf mich gefallen“, erzählt Mitterauer.

Von Organisation bis zu Arbeit beim Training

Seitdem hat der 24-jährige Wahlwiener, der unter anderem für den Wiener Sport-Club als Physiotherapeut tätig ist, etliche Agenden übernommen. Die Kommunikation mit der International Quidditch Association ist ebenso gefragt wie Taktikschulungen, das Bestellen von Dressen für ein einheitliches Auftreten und das Planen und Ausführen der Trainings.

Letzteres vor allem in Hinblick auf die Quidditch-Weltmeisterschaft im amerikanischen Richmond, bei welcher Österreich als eines von 24 Teams im kommenden Juli antreten wird – sofern das Coronavirus nicht eine Verschiebung bewirkt. Damit die 21 Spieler samt Headcoach Mitterauer, der selbst als Hüter am Besen sitzt, in die USA fliegen können, läuft noch rund zwei Wochen auf ibelieveinyou.at eine Crowdfunding-Kampagne.