24. Mostviertler Mountainbikerennen war voller Erfolg

Vollbild

FB

Franz Fohrafellner vom GSUF bewältigte die 78 Kilometer in 6:08:54 Stunden. Vorfreude am Start: Esther Lehsiak nahm die 41 Kilometer lange Small-Strecke in Angriff. Die GSUF-Mountainbikerin finishte nach 2:57:38.2 Stunden.

1 /2