72. Tour of Austria: Narváez fährt auf dem Sonntagberg zum Tour-Sieg

126 Starter, 155,8 Kilometer, 2.687 Höhenmeter: Bei strahlendem Sonnenschein war an der Ybbser Donaulände alles angerichtet für den Start der fünften und letzten Etappe der Tour of Austria. Das Ambiente war perfekt: Hunderte Zuschauerinnen und Zuschauer feuerten die Athleten an, als um 11 Uhr vor der Ybbser Stadthalle der Startschuss fiel. „Ich erwarte ein schnelles Rennen. Und ich erwarte ein interessantes Rennen, weil zwölf Fahrer noch die Chance auf den Gesamtsieg haben“, sagte Eventdirektor Jürgen Schatzmann kurz vor dem Start. Und es sollte tatsächlich spannend werden.

Gleich wartete die erste Bergwertung den Taferlberg hinauf. Von Maria Taferl ging's über Purgstall und St. Leonhard am Walde nach Waidhofen, ehe am Sonntagberg das große Finale stieg. Und da führte lange der Franzose Axel Laurance, bis sich auf den packenden letzten Kilometern noch einmal alles änderte. Auf dem letzten Anstieg setzte sich dann der 26-jährige Ecuadorianer Jhonatan Narváez durch. Nach insgesamt 3:59:57 Stunden überquerte er hauchdünn vor dem Äthiopier Welay Berhe und Jason Osborne aus Deutschland die Ziellinie. Narváez hat damit in Summe drei Etappen gewonnen und feierte auch den Gesamtsieg bei der 72. Tour of Austria. Bester Österreicher wurde Martin Messner (WSA KTM Graz) mit Rang 14.

Kabas in Bergewertung auf Rang drei

Der Purgstaller Maximilian Kabas hatte zwar auf der letzten Etappe im Mostviertel (83. Platz) nicht viel mit dem Spitzenfeld zu tun, doch durch seine überragende Leistung bei der zweiten Etappe in Tirol - er erhielt die Auszeichnung als „aktivster Fahrer“ - sicherte er sich mit 16 Punkten den dritten Platz in Bergewertung. In der Gesamtwertung klassierte sich der Youngster auf dem 92. Rang. Erste Erfahrung bei der Radrundfahrt sammelte David Preyler. Bei der finalen Etappe landete er auf Platz 117. In der Gesamtwertung war der 114. Rang.

In Tirol erhielt Maximilian Kabas die Auszeichnung als "aktivster Fahrer". In der Bergewertung belegte der gebürtige Purgstaller den dritten Rang. Foto: Karl Piaty sen

In Ybbs war die Freude groß darüber, dass in der Donaustadt der Startschuss für die finale Etappe fiel. Bereits vor drei Jahren hatte man die Ausrichtung angepeilt, die Corona dann aber vereitelte. Nun hat es endlich geklappt. „Für uns ist das ein super Herzeigeprojekt. Wir können zeigen, wie schön Ybbs ist“, sagte SPÖ-Bürgermeisterin Ulrike Schachner, die das Rennen offiziell eröffnete. „Wir sind aber natürlich auch sportaffin, sind beispielsweise auch durch unseren Radclub Ybbs vertreten. Sport hat einen großen Stellenwert für uns“, führte die Stadtchefin weiter aus. In dieselbe Kerbe schlug SPÖ-Sportstadtrat Wilhelm Reiter: „Das Event ist ein absoluter Mehrwert für Ybbs. Es ist natürlich klar, dass es Geld kostet, aber wir transportieren Ybbs sehr positiv über die Bezirksgrenzen hinaus.“ 10.000 Euro hatte die Stadtgemeinde für die Veranstaltung veranschlagt.

Sehr positives Feedback gab's auch von Tour-of-Austria-Eventdirektor Jürgen Schatzmann: „Es ist traumhaft hier in Ybbs. Es ist eine traumhafte Kulisse mit den vielen Zuschauern, das Wetter spielt mit: Es ist noch einmal eine richtig lässige Stimmung für die finale Etappe“, sagte Schatzmann, der dabei die gesamte Region bis zum Ziel bei der Basilika auf dem Sonntagberg hervorhob: „Die Teams fühlen sich wohl hier im Mostviertel.“

Überragendes Finale

Der Sonntagberg war das perfekte Finale. Die Menge brodelte vor der Basilika. Zuvor waren bereits zahlreiche Hobbyradfahrer den Berg hinaufgeradelt und verfolgten danach mit den zahlreichen Zuschauern euphorisch die Zieleinfahrt der Profis. „Was wir am 8. März bei der ersten Pressekonferenz in Waidhofen an der Ybbs versprochen haben, haben wir auch gehalten. Die Tour of Austria rollt wieder durch Österreich! Und wie sie rollt, auf einer großen Welle der Begeisterung. Vom Start in Dornbirn bis zum Sonntagberg. Tausende Zuschauer an der Strecke und in den Etappenorten. Die Tour bewegt die Menschen. Gewinner sind der Radsport und das Radland Österreich“, freute sich Tour Direktor Thomas Pupp.

Festtagsstimmung auf dem Sonntagberg beim großen Finale der Tour of Austria. Foto: Raimund Bauer