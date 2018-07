Ausdauersport liegt in der Familie. Clemens Viehberger, der jüngere Bruder von Rad-Nachwuchsass Lukas Viehberger, tritt bereits aus dem Schatten des älteren Bruders hervor. Genauso wie sein Bruder brilliert er bereits in den jungen Altersklassen und sicherte sich auch schon den ersten NÖ-Landesmeistertitel (Altersklasse U13).

Der Athlet der NÖ Radunion feierte Seriensiege in der Altersklasse U13. Nach dem Sieg beim Kriterium in Stattersdorf und dem Rundstreckenrennen in Statzendorf folgten zuletzt zwei Siege in Pernitz.

Beim Kriterium im Rahmen der Biedermeiertalrundfahrt sicherte sich Clemens Viehberger alle Wertungen und feierte überlegen den Gesamtsieg in der Klasse U13 vor dem Slowaken Branislav Holic und Valentin Zobl. Beim Rundstreckenrennen wiederholte er den Erfolg. Dieses Mal setzte er sich im Zielsprint vor Paul Viehböck und Valentin Zobl durch.

Mit dem Gesamtsieg sicherte sich der Gollinger auch den NÖ Landesmeistertitel vor dem Purgstaller Fahrer Gabriel Preyler. Damit aber nicht genug: Der Youngster führt auch im Österreichercup sowie in der NÖ-Cup-Wertung.