Tour of Austria: Finaltag der Entscheidungen

Die Tour of Austria ist seit Sonntag voll im Gange. Und die bisherigen Stationen lassen auf ein großes Finale bei der letzten Etappe in Niederösterreich hoffen. Der Startschuss erfolgt um 11 Uhr in Ybbs bei der Kaplan-Turbine.

Danach geht es über Maria Taferl bis zum 1. Sprint nach Purgstall. Nach der zweiten Sprintwertung in Waidhofen folgt das härteste Stück für die rund 133 Athleten aus 25 Nationen: der Anstieg auf den Sonntagberg. Insgesamt müssen die Athleten die Steigung gleich drei Mal bezwingen, ehe es gegen circa 15 Uhr zur endgültigen Zielankunft am Sonntagberg kommt.

Aus regionaler Sicht sind dann noch die Vertreter aus heimischen Gefilden mit dabei. So fährt der gebürtige Purgstaller Maximilian Kabas für das Team WSA KTM Graz. Mit David Preyler rutschte in letzter Sekunde ein weiterer Purgstaller in die Tour.

Straßensperren

Temporäre Anhaltungen durch die Polizei.

Bezirk Melk:

Ybbs an der Donau 6 – 13 Uhr (Donaulände)

Autobahnabfahrten Pöchlarn in der Zeit von 10.40 bis 11.40 Uhr

Bezirk Amstetten:

Am Rundkurs: St. Leonhard am Walde, Waidhofen a.d. Ybbs, Bruckbach, Rosenau, Sonntagberg in der Zeit von 12.20 bis 15.20 Uhr zu Behinderungen; Sonntagberg 7 – 18 Uhr.

Zeitplan

Start: Ybbs an der Donau, 11 Uhr

über Persenbeug, Gottsdorf, Metzling, Granz, Marbach.

1. Bergwertung: Maria Taferl, ca 11:20 Uhr

über Oberthalheim, Wimm, Wolfersdorf, Mannersdorf, Au, St. Leonhard am Forst, Diesendorf, Oberndorf.

1. Sprint-Wertung: Purgstall, ca. 12:15 Uhr.

über Zarnsdorf, Wang, Perwarth, Randegg, Schliefau.

2. Bergwertung: St. Leonhard/Wald, ca. 12.54 Uhr.

2. Sprintwertung: Waidhofen/Ybbs, ca. 13.10 Uhr.

über Bruckbach, Rosenau.

1. Zieldurchfahrt: Sonntagberg, ca. 13.22 Uhr.

über St. Leonhard am Walde.

3. Sprintwertung: Waidhofen/Ybbs, ca. 13.52 Uhr.

über Bruckbach, Rosenau.

2. Zieldurchfahrt und 3. Bergwertung: Sonntagberg, ca. 13:52 Uhr.

über St. Leonhard am Walde, Waidhofen an der Ybbs, Bruckbach, Rosenau.

Ziel-Bergankunft: Sonntagberg, ca. 14.46 bis 15:08 Uhr.