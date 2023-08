Radsport, Laufsport Mank und Großaigen: Vorbereitungen laufen auf Hochtouren

Mostviertler Bike Marathon. Teilnehmer Franz Fohrafellner (GSUF) voller Motivation während des Rennens. Foto: Ewald Fohringer

Werbung

D er 25. Mostviertler Bike-Marathon samt 2. Mostviertler Voralpentraillauf steht vor der Tür. Am 12. August fällt der Startschuss am Rathausplatz in Mank.

Der Großaigner Sport und Freizeitverein steckt mitten in den Vorbereitungen für das Mountainbikerennen am 12. August. „Die nächsten Tage gibt es viel zu tun, aber das schaffen wir“, berichtete David Janisch. In mehreren Bewerben können sich die Mountainbikefahrerinnen und -fahrer beim Mostviertler Bike Marathon messen. In Abständen erfolgen die Startschüsse zu den einzelnen Bewerben, bis um 17 Uhr die Siegerinnen und Sieger gekürt werden. Ab 9 Uhr ist die Startnummernausgabe im Stadtsaal Mank geöffnet. Um 10.45 erfolgt die Startaufstellung der Ex-tremstrecke und Fahrerbesprechung auf der Schulstraße vor dem Rathaus Mank, bevor um 11 Uhr der Startschuss zu den 78 Kilometern und 2.700 Höhenmetern fällt. Danach ist das Kinderrennen an der Reihe. Um 14 Uhr starten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Small- und Funstrecke ins Rennen. Dabei müssen 18 Kilometer und 450 Höhenmeter oder 41 Kilometer und 1.100 Höhenmeter bewältigt werden. Wer sich gegen das Mountainbike entscheidet, hat heuer zum zweiten Mal die Möglichkeit, beim Mostviertler Voralpentraillauf am Start zu stehen. Der Trail-Marathon mit rund 42 Kilometer und 1.300 Höhenmeter startet um 9.30 Uhr. Der Startschuss für den 3/7-Marathon (18 km und 450 hm) fällt wenige Momente nach dem Bike-Start der Fun-Strecke um 14 Uhr. Die Strecken sind fast ident zu den Bike-Strecken der Small- bzw. Fun-Strecke. Das Ziel der Sportbewerbe liegt in Großaigen. Anmeldungen sind bereits online möglich. Der Laufclub Mank zeigt sich gespannt, ob die Streckenrekorde aus dem Vorjahr von Christian Lackinger (ULC Transfer St. Veit) mit 3:35:43 Stunden und Philipp Barbi (LC Mank) mit 1:17:56 Stunden geknackt werden können.