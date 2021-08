Voller Vorfreude blicken die Radsportler und der Veranstalter, der GSUF Mank, auf das Mostviertel Mountainbike Rennen am 14. August. Das Jugendrennen zählt erstmals zur österreichweiten Junior-Challenge und das Mostviertel-Rennen wird zur Rennserie „Top Six“ gewertet. Außerdem gibt es eine eigene E-Bike-Wertung auf der Fun- und Smal-Strecke.

Um allen Teilnehmern, vom Profi- bis zum Hobbysportler, optimale Voraussetzungen zu bieten, stehen mehrere Bewerbe zur Auswahl. Für die Extremsportler garantiert die neue Streckenführung des Classicbewerbs eine besondere Herausforderung. Eine zusätzliche Schleife über den Pichlberg nach Weissenbach über den Frankenfelsberg wieder zurück nach Weissenbach über die Grüntalkogelhütte zurück zur alten Trophystrecke muss gefahren werden.

Ausblick auf Ötscher und Pielachtal

Die Extremstrecke führt über Wald- und Wiesenwege mit Ausblick auf den Ötscher und in das Pielachtal. Spannend wird insbesondere der Schneckensteig von der Grüntalkogelhütte herunter. Der Startschuss zur Classicstrecke über 78 Kilometer und 2.750 Höhenmeter erfolgt um 11 Uhr am Rathausplatz in Mank.

Die Smal-Strecke, ehemals Trophy-Strecke genannt, zählt zur Mountainbike-Challenge, zur „Top Six“-Serie und zur Mountainbike-Hobby-Trophy. Hier liegt die Siegerzeit über 41 Kilometer und 1.100 Höhenmeter bei etwa 1:45 Stunden. Bei der erstmaligen E-Bike-Wertung werden alle Teilnehmer unter 60 Jahren in einer Klasse zusammengefasst. Der Start erfolgt um 14 Uhr.

Die Fun-Strecke ist ein abgekürzter Teil der Smal-Strecke mit 18 Kilometer und 450 Höhenmetern. Hier wird die Trophywertung der Jugendlichen und die Teamwertung ausgetragen. Dabei müssen die drei Teilnehmer eines Teams gemeinsam über die Ziellinie fahren.

Anmeldungen sind online bereits möglich oder am Wettkampftag ab 7.30 Uhr im Stadtsaal Mank.

Nach den sportlichen Programmpunkten klingt der Abend mit musikalischer Unterhaltung bei der Schlagernacht am Zettelbach mit der Band Nordwand aus.