RC-Ybbs-Athleten meistern den „Ötzi“

Nach 2018 standen Martina Seilinger und Stefan Krahofer erneut beim „Ötzi“ an der Startlinie. Trotz verkürzter Trainingszeit, neuem Quartier und hochsommerlichen Temperaturen ließen sich die beiden die Vorfreude nicht trüben.

Gemeinsam mit rund 4.300 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus verschiedenen Nationen nahmen sie die 227 Kilometer und 5.500 Höhenmeter in Angriff mit dem Ziel, das heiß begehrte Finisher-Trikot in den Armen zu halten. Pünktlich um 6:30 Uhr fiel der Startschuss in Sölden bei kühlen, morgendlichen Temperaturen. Seilinger und Krahofer hielten sich auf den ersten 30 Kilometern zurück, da es bei der leichten Abfahrt immer wieder zu Stürzen kommt.

Die erste Herausforderung stellt der Anstieg auf den 2.020 Meter hohen Kühtai-Sattel der bis zu 18 Prozent Steigung aufweist. Über Innsbruck und den Brenner führt die Strecke nach Südtirol, Sterzing und auf den rund 2.100 Meter hohen Jaufenpass. Die Temperaturen stiegen bereits auf über 35 Grad, entlang den Felswänden sogar auf über 40 Grad. Mit diesen Temperaturen kamen Herausforderungen. Einige Radsportlerinnen und Radsportler mussten aufgrund von Krämpfen das Rennen vorzeitig beenden. Für Seilinger und Krahofer war dies jedoch keine Option und sie drosselten das Tempo, um die Krämpfe gering zu halten, die sie auf dem letzten Pass – das Timmelsjoch mit seinen 28 km und 2.500 hm – quälten. Seilinger ließ sich kurz vor dem Ziel die Krämpfe wegmassieren und stieg voller Motivation für die letzten 800 Höhenmeter wieder aufs Rad. Beide Ybbser Sportler erreichten müde und ausgelaugt aber überglücklich das Ziel in Sölden. „Der 'Ötzi' ist eine Herausforderung für Jedermann/-frau und dennoch ist er ein besonderes Erlebnis. Unbeschreiblich und unvergesslich“, resümierten die beiden Radsportler.