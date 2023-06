Steiner mit Rad zum Bezwinger des Berges

„Eine wirklich gelungene Veranstaltung mit einem extrem schwierig zu befahrenen Monte Zoncolan. Der Berg verlangt einem alles ab und wird nicht umsonst „Monster“ genannt. Ich konnte aber mein taktisches Vorhaben gut umsetzen und bin glücklich, die Herausforderung gemeistert zu haben“, resümierte Heinrich Steiner zufrieden. Tagwache 4.30. Frühstücken, rein ins Trikot und schon am Weg zur Startlinie. Heinrich Steiner beschloss, beim Supergiro Dolomiti an den Start zu gehen. Um 6.30 Uhr fiel der Startschuss für die 228 Kilometer und 5.450 Höhenmeter. Die Route führte von Lienz die ersten 20km nach Oberdrauburg. Hier wurde noch im Pulk gefahren. Der Gailbergsattel über den Plöckenpass nach Italien stellte die Radfahrerinnen und Radfahrer auf die größte Herausforderung des Rennens, das „Monster“, den Monte Zoncolan ein. Dort erwartete die Athletinnen und Athleten eine 10-km-Passage bergauf mit durchschnittlich 14 Prozent Steigung und viele Rampen um die 22 Prozent.

„Das Stück machte nicht nur mir, sondern auch allen anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern das Leben schwer“, beschrieb Steiner. „Ich war aber gut vorbereitet und konnte die Strapazen ohne größere Probleme überwinden.“ Nach einer schnellen Abfahrt führte die Strecke wieder zurück nach Österreich, nochmals über den Plöckenpass. In Kötschach angekommen, lag das Lesachtal vor den Sportlerinnen und Sportlern. Mit vielen Wellen und Kuppen erforderte auch dieser Streckenabschnitt Disziplin, Durchhaltevermögen und schien nicht enden zu wollen. „Ich hatte aber einen guten Tag, konnte mich an den Labstationen ausreichend verpflegen und meine Taktik, nämlich nie zu überpacen, gut in die Tat umsetzen“, freute sich Steiner. Nachdem sie den Kartitschersattel hinter sich ließen, wurde das Tempo noch einmal erhöht. Steiner fuhr in einer sich gut abwechselnden Gruppe zurück nach Lienz. Mit der Endzeit von neun Stunden und drei Minuten im Ziel im Osttiroler Ort zeigte sich der Radsportler des RC Ybbs Heinrich Steiner zufrieden. „Wenn wer eine Alternative zum Ötztaler Radmarathon sucht, dann wird man es mit dem Supergiro finden“, empfiehlt er allen Radsportbegeisterten.