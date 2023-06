Talente sprinteten in Loosdorf um Titel

In Loosdorf standen Österreichs beste Radsportlerinnen und Sportler der Nachwuchs-, Amateur- und Masterklassen am Start. Auf einem 1,2 Kilometer langen Rundkurs auf dem Firmengelände der Firma Quehenberger Logistics wurden die österreichischen Meisterschaften im Kriterium ausgetragen. Knapp 70 Nachwuchssportlerinnen und Sportler sowie 100 Erwachsene ermittelten die schnellsten Sprinterinnen und Sprinter unter sich.

Den Anfang machten die Jüngsten. Anna Viktoria Füreder (GranitBiker Kleinzell) und Philipp Knoll (Union RLC Sterngartl) holten Gold in der U11. In der U13 gewann Viktoria Ofner (ARBÖ Raiffeisen Feld/See). Bei den Burschen setzte sich Georg Wartlsteiner (RC ARBÖ Tom Tailor Wörgl) durch. In der U15 siegte Niklas Wiesmayr (RC ARBÖ KAC) vor Niklas Kugler (ARBÖ RC Purgstall) und Theo Preslmayr (RC Walding). Kugler setzte mit einer späten Attacke die Führenden Wiesmayr und Preslmayr unter Druck. Letztlich entschied ein Punkt für Wiesmayr. Bei den Mädchen stieg Leonie Wachmann (RC Friesis) aufs oberste Treppchen. Eine weitere Medaille für NÖ holte Sebastian Stöckl (ARBÖ ASKÖ Waidhofen/Ybbs). Mit einem taktisch guten, angriffslustigen Rennen landete er auf Rang drei in der U17.

Mit 19 Punkten Vorsprung sicherte sich Jakob Brandl (Team Weichberger KTM) den Sieg bei den Amateuren und krönte sich zudem auch zum Landesmeister. Bei den Masters I gewann Michael Kröll (Geizhals.at). Den dritten Rang belegte Wolfgang Dürauer (ARBÖ ASKÖ Waidhofen/Ybbs). Urgestein Christian Lechner (ARBÖ Sparkasse Neunkirchen) war bei den Masters IV erfolgreich. Die Wertung der Masters-Frauen ging an Julia Almeder (Geizhals.at).