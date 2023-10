Ybbs: Zwölfer und Rinner waren die Schnellsten

Vor Kurzem stand mit der Stadt- und Vereinsmeisterschaft ein echtes Highlight auf dem Programm. In diesem Jahr wurde wieder auf der traditionellen Zeitfahrstrecke über 12,3 Kilometer gefahren. Die Zeiten wurden zusammengezählt und so die Ergebnislisten erstellt. Das Zeitfahren war durch den starken Wind recht schwierig. Die beste Zeit schaffte Christoph Zwölfer vor Albert Oberleitner und Harald Rinner.

Rund eine Stunde nach dem Zeitfahren wurde das Hengstbergrennen gestartet. Es entwickelte sich ein an Spannung und Dramatik kaum überbietbares Rennen. Nachdem Christoph Zwölfer und Simon Zeitlhofer dem Pulk enteilt waren, schloss sich das Feld bei der Hälfte des Rennens wieder und erst auf den letzten Metern konnte sich Harald Rinner von seinen Begleitern lösen und gewann vor Heinrich Steiner und Stefan Krahofer.

In der Vereinsmeisterschaft siegte Harald Rinner nur eine Sekunde vor Christoph Zwölfer und 55 Sekunden vor Stefan Krahofer. Das ist auch die Wertung der Stadtmeisterschaft. Der erst 18-jährige Simon Zeitlhofer belegte hier mit nur einer einzigen Sekunde Rückstand auf Stefan Krahofer den „undankbaren vierten Rang“.

Kampf um jeden Meter: Simon Zeitlhofer, Stefan Krahofer, Harald Rinner, Heini Steiner und Christoph Zwölfer (von links). Foto: RC Ybbs

„Insgesamt lieferten alle Teilnehmer hervorragende Leistungen ab. Ein großer Dank gilt auch allen Helfern und dem Organisator des Rennens“, zeigt sich Harald Rinner vom Radclub Ybbs sehr zufrieden mit dem besonderen Event.

Nach vielen gemeinsamen Trainingseinheiten, in denen der korrekte Führungswechsel sehr penibel geübt wurde, war es zuletzt soweit – zehn Radler des Ybbser Radclubs rollten mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von circa 40 km/h rund um den Attersee beim „KOTL – king of the lake“. Nach einem aufopfernden Rennen reichte es für den 19. Gesamtrang unter allen Zehner Teams und zum hervorragenden dritten Rang der Mixed Teams.