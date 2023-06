Ybbser Team radelt zu Gold

Sonnenschein und nur mäßiger Wind: perfekte Bedingungen für das fünfköpfige Team des Radclub Ybbs, die 30. Ausgabe des Leithaberg-Radmarathons in Angriff zu nehmen. 40 Kilometer bei nicht zu unterschätzenden 450 Höhenmetern beträgt der Rundkurs im niederösterreichisch-burgenländischen Grenzgebiet mit Start und Ziel in Breitenbrunn.

Für das Mixed-Team „RC Ybbs 1“ mit Martina Seilinger und Roland Sandhofer, die dieses Mal von Johann Reisinger unterstützt wurden, gab's nur ein Ziel: den Titel auf der Langdistanz aus dem Vorjahr verteidigen! Drei Runden und damit 120 km und rund 1.350 Höhenmeter galt es zu bewältigen.

Pünktlich um 9.30 Uhr starteten die Ybbser in das Rennen mit insgesamt 166 Athletinnen und Athleten – darunter 14 Frauen. Das Tempo war vom Start weg hoch, wobei der Anstieg Donnerskirchen wie gewohnt das Feld auflockerte. Sandhofer kam nach 3:30 Stunden als gesamt 96. ins Ziel und belegte damit Rang 16 in seiner Altersklasse. Seilinger erreichte nach 3:43 Stunden das Ziel und freute sich über den zweiten Platz in ihrer Altersklasse und belegte Gesamtrang sieben bei den Damen. Zeitgleich mit Seilinger kam Reisinger ins Ziel, der damit den 13. Rang in seiner Altersklasse belegte – Gesamtrang 125. Und der Jubel war groß: In der Mixed-Wertung konnte das Team RC Ybbs 1 den ersten Platz des Vorjahres souverän verteidigen.

Um 10 Uhr starteten Johanna Sandhofer und Robert Stoll mit 286 Athletinnen und Athleten – darunter 33 Frauen – auf der 80 km langen Strecke (zwei Runden). Auch hier konnte sich aufgrund des hohen Tempos bereits früh eine Spitzengruppe absetzen. Stoll überquerte nach 2:27 Stunden die Ziellinie und freute sich über den 16. Platz in seiner Altersklasse sowie den 141. Gesamtrang. Sandhofer blieb diesmal unfallfrei und erreichte nach 3:06 Stunden das Ziel: Damit belegte sie den ungeliebten vierten Platz in ihrer Altersklasse sowie den 28. Platz bei den Damen.