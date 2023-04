Der Melker Wachauring hat gebebt

Die Motoren heulten, die Reifen quietschten und 5.000 begeisterte Rallycrossfans feierten: Es war ein Spektakel der Extraklasse, als der Melker Wachauring am vergangenen Samstag und Sonntag sein 50-Jahr-Jubiläum beging.

Zum Jubiläum der Rennstrecke trafen sich zahlreiche Motorsport-Legenden und Ehrengäste am Wachauring – etwa Franz Wurz und Herbert Grünsteidl. Mit Demorunden und einer Autogrammstunde begeisterten sie die Besucher.

Besonders laut wurde es bei den Supercars. Rallycross-Legende Alois Höller, der am Samstag seinen 66. Geburtstag feierte, war das ganze Wochenende im Feld der 600-PS-starken Supercars mittendrin statt nur dabei. Im pitschnassen Finale war der Rekordsieger schon an Zentraleuropa-Meister Zbigniew Staniszewski (Ford Fiesta) vorbei und im Begriff, sich auch noch den Führenden Ales Fucik im VW Polo zu schnappen. Am Ende der Start-Ziel-Geraden schwamm der gelbe Fiesta aber auf einer Wasserlacke auf – Höller rutschte ins Aus. So holte sich Gerald Eder (Škoda Fabia) aus Hofamt Priel mit Rang drei ein Podest bei seinem Heimrennen. „Ich bin mehr als zufrieden. Das war für uns das Maximum“, erklärt Eder. Der Sieg ging an den Tschechen Fucik.

Die Prototypen-Serie der „Titans“ feierte am Wachauring ihr umjubeltes Comeback. Jan Skala aus Tschechien bewegte den 530 PS starken Renner am schnellsten um den Ring und gewann das Finale souverän. Auf den Plätzen folgte Patrick Breiteneder vor Publikumsliebling Reini Sampl. Eine rein tschechische Angelegenheit war die Klasse der Super 1.600. Vorjahressieger Libor Tejes im Audi A1 wurde im Finale von Vaclav Tuma (Škoda Fabia) überholt.

Bei den Super Touring Cars über 2.000 ccm war Lokalmatador Gerald Woldrich in den Vorläufen das Maß der Dinge.

Woldrich: „3-Euro-Defekt“ als Spielverderber

Allerdings ereilte den Pöchlarner Mercedes-Coupé-Piloten ein technischer Defekt im Kühlungsbereich. „Ich wollte das Auto nicht riskieren und habe es sicherheitshalber abgestellt, die Saison ist noch lang. Leider war es ein 3-Euro-Defekt“, sagte Woldrich. So blieb es an Keke Platzer, der für das Team von Veranstalter Jürgen Weiß, JWRacing, startete, die heimischen Kohlen aus dem Feuer zu holen. Er schaffte es als einziger Österreicher ins Finale, auf dem Weg zu einem sensationellen zweiten Platz verlor der Honda auf der Zielgeraden an Vortrieb und rollte nur mehr über die Ziellinie – Platz vier. Den Sieg holte der Tscheche Tomas Michal (VW Polo).

In der Kategorie Super Touring Cars bis 2.000 ccm war erneut der übliche Verdächtige der schnellste Mann: Roman Castrol (CZE, Opel Astra). Mit dem Puchberger Josef Strebinger und Daniel Pfeiffer (Honda Civic) schafften es auch zwei Österreicher in das international stark besetzte Finale.

Bei den Super Touring Cars bis 1.600 ccm war schon der zweite Vorlauf an Action kaum zu überbieten: Der schnelle Niederösterreicher Nico Stachelberger wollte in der ersten Schikane etwas zu viel und überschlug seinen Citroën Saxo. Im Restart erwischte es Vorjahresmeister Lukas Dirnberger mit einem spektakulären Motorschaden am Škoda Fabia. So blieb es an Daniel Karlovits, die Ehre der Österreicher zu retten – Rang drei im Finale. Vilem Sagner in einem pfeilschnellen Fabia gewann vor Markenkollege Martin Knapek (beide CZE).

Nachwuchs am Podest

Das 50-Jahr-Jubiläum des Melker Wachaurings bot auch den Nachwuchsfahrern eine große Bühne. In der National 1.600 war es der erwartet enge Kampf zwischen Vorjahresmeister Martin Gradwohl und der 15-jährigen Nachwuchshoffnung Melvin Alic aus Persenbeug in seinem Suzuki Swift. Beide gewannen ihr Halbfinale – im Finale hatte Gradwohl einen etwas besseren Start und gewann knapp vor Alic.

Im Peugeot-206-Cup führte Marcel Strobl aus Sankt Leonhard im Finale sensationell – und das bei seinem ersten Autorennen überhaupt. Kurz vor Schluss machte der 14-Jährige einen kleinen Fehler und fiel hinter den Steirer Leander Pfleger zurück. Maximilian Pieber (Mauer bei Loosdorf) wurde Dritter, gefolgt vom Weitener Thomas Stiegler. Raphael Papst (Loosdorf) belegte im Semifinale Rang vier, Kevin Eder (Hofamt Priel) und Monique Schadenhofer (Landfriedstetten) die Plätze fünf und sechs.