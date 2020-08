Zwei Rennen standen am vergangenen Wochenende in Fuglau (Bezirk Horn) am Programm – als Ersatz für die ausgefallenen Rennen auf dem Melker Wachauring (die NÖN berichtete).

privat Der Mannersdorfer Patrik Stöhr holte zwei zweite Plätze.

Die beiden Tage im Waldviertel sollten dennoch von den Melker Lokalmatadoren geprägt sein. In der Klasse Super Touring Cars +2.000 entwickelten sich beide Rennen zu einem Zweikampf zwischen dem Landfriedstettner Karl Schadenhofer und dem Zelkinger Oliver Gruber. Am Samstag hatte Schadenhofer die Nase vorn und holte sich den Sieg vor Gruber.

Tags darauf war es genau umgekehrt, wobei das Rennen wegen eines Unfalls abgebrochen werden musste, aber dennoch gewertet wurde. „Wir sind zufrieden – was will man mehr“, sagt Schadenhofer im Gespräch mit der NÖN. In knapp zwei Wochen geht es in Greinbach (Steiermark) weiter, wo Schadenhofer als aktuell Führender bereits für die Vorentscheidung im Kampf um die österreichische Meisterschaft sorgen könnte.

Neben Schadenhofer und Gruber stand auch noch ein dritter Bezirksvertreter auf dem Stockerl: Patrik Stöhr aus Mannersdorf. Der 20-Jährige belegte in der Klasse Super Touring Cars -1.600 mit seinem Citroen Saxo sensationell zweimal den zweiten Platz.

Dorn und Chudik auf dem Podest

Beim neu geschaffenen Peugeot 206 RX Cup konnten der Orndinger Norbert Dorn und der Pöchlarner David Chudik aufzeigen. Hinter dem erst zwölfjährigen Chrisi Holzner aus Oberösterreich belegten Dorn und Chudik die Ränge zwei und drei.

Unglücklich verlief das Rennen dieses Mal für Selina Schadenhofer. Mit Startplatz drei hatte sie im Finale einen Stockerlplatz vor Augen, eine Runde vor Schluss rutschte sie nach einer Berührung mit einem Kontrahenten aber aus und musste sich dadurch mit Rang fünf begnügen.