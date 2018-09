Beim ersten von zwei Rallycross-Staatsmeisterschaftsläufen sicherte sich Lokalmatador Karl Schadenhofer vorzeitig den Meistertitel bei den Super Touring Cars + 2000. Wegen eines Motorschadens fehlte jedoch in den darauffolgenden Läufen jede Möglichkeit, sein Können zu zeigen. Somit gewann Gerald Woldrich alle Vorläufe und auch das Finale souverän.

Bei den Super Cars siegte beim ersten Lauf Oscar Ortfeldt mit seinem Ford Fiesta. Am zweiten Tag erschien er aufgrund einiger Schäden am Fahrzeug nicht zum Finale. Somit holte sich der Oberösterreicher Alois Höller den Sieg.

45 Jahre Rallycross am Wachauring

Im Mittelpunkt standen aber nicht nur die aktiven Rallycross-Fahrer, die um die ÖM-Punkte kämpften, sondern auch die österreichischen RX-Legenden. Der heftige Regen schreckte sie nicht ab, die 45 Jahre Rallycross in Österreich zu feiern.

Harald Neger, der Sieger des ersten Rennens (1973) am damaligen Melker Leru-Ring, war ebenso vertreten wie Österreichs Europameister Franz Wurz, Europameister Herbert Grünsteidl und Europameister Andreas Bentza. Neben diesen nahmen noch viele weitere altbekannte Gesichter der Rallycross-Szene teil, die in fünf Jahren das 50 Jahre-Jubiläum wieder in Melk feiern möchten.

Beim ersten Lauf feierte Alois Höller zwei Vorlaufsiege bei den Super Cars (Ford Focus). Mit einem stotternden Motor belegte er jedoch leider nur den zweiten Platz im Finale. Einen klaren Sieg hingegen feierte Daniel Karlovits bei den Super Touring Cars -1600.