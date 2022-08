Lokalmatadore blasen zum Angriff am am Melker Wachauring

Werbung

100 Rennautos, von den 600 PS starken Supercars bis zum Peugeot 106: Es wird laut am kommenden Wochenende, wenn am Samstag und Sonntag der Rallycross-Zirkus am Melker Wachauring Halt macht.

Und es wird spannend, denn mehrere Lokalmatadore werden auf der Rennstrecke mit Stiftsblick am Start stehen. Im Supercar wird Gerald Eder aus Rottenberg (Hofamt Priel) über Schotter und Asphalt fegen. „Ich werde noch etwas Übung mit meinem neuen Skoda Fabia brauchen, aber die ersten Runden waren schon sehr vielversprechend“, sagt Eder.

Gleich vier Autos bringt das JWRacing-Team von Veranstalter Jürgen Weiß an den Start. Eines davon gehört dem erst 15-jährigen Melvin Alic aus Persenbeug − er fährt in der Klasse National 1.600 mit einem Suzuki Swift um sein erstes Podest.

In der Tourenwagen-Kategorie über zwei Liter Hubraum wollen zwei Freunde aus dem Bezirk ein Wörtchen um den Sieg mitreden. Der Landfried-stettner Karl Schadenhofer (VW Golf) hat am Wachauring schon mehrfach gewonnen und auch Gerald Woldrich aus Pöchlarn kennt den Geschmack eines Heimsiegs. Woldrichs Mercedes C 200 Coupé ist eines der spektakulärsten Autos im Feld.

Gelungene Generalprobe in Greinbach

Im steirischen Greinbach konnte Woldrich zuletzt aus technischen Gründen nicht mehr starten, wovon wiederum Schadenhofer profitierte, der sich in einem spannenden Finale Rang drei sichern konnte. Apropos Greinbach: Da trumpften auch Schadenhofers Töchter Selina und Monique auf. Selina sicherte sich den Sieg im Kfz Woldrich Cup, Monique meisterte ihr Greinbach-Debüt mit Bravour.

Tobias Kerschbaummayr könnte in Melk seinen Titel verteidigen. Foto: Harald Lindtner

Im Peugeot 206 Cup wird in Melk definitiv die Entscheidung um den Titel fallen. Tobias Kerschbaummayr aus Pöchlarn könnte sich wie im Vorjahr die Krone aufsetzen. Nach seinem zweiten Platz in Greinbach kommt er als Führender nach Melk und peilt einen Top-drei-Platz an. „Ich will die notwendigen Punkte für die Meisterschaft holen“, wird Kerschbaummayr alles daran setzen, sich in Melk den Pokal zu sichern.

Los geht es am Samstag um 11 Uhr mit den freien Trainings, am späteren Nachmittag folgen die ersten Vorläufe. Am Sonntag (4. September) ist dann den ganzen Tag über Rennaction angesagt, zunächst werden ab 8 Uhr die Vorläufe fortgesetzt, ehe ab 13 Uhr die entscheidenden Semifinale und Finale stattfinden. In den Pausen gibt es Driftshows und am Sonntag die beliebte Fahrerparade.