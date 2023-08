Melker Bezirksstars fahren um Meisterschaft

Fünf Wochen nach dem ersten Kräftemessen im Waldviertel ist die MJP-Arena Fuglau abermals Schauplatz der heimischen Rallycross-Action. Nach dem erfolgreichen Gastspiel der Deutschen Rallycross-Meisterschaft im Juli ist diesmal der volumenstarke Tschechische Rallycross-Cup zu Gast. Ein besonderer Leckerbissen ist dabei standesgemäß der Škoda-Markenpokal, wo mit stets harten Bandagen, ordentlich Lackpartikelaustausch in bester Rallycross-Manier um die Positionen gefightet wird. Daneben haben auch einige italienische Lenkrad-Akrobaten ihren Start im Waldviertel zugesagt. In der heimischen Rallycross-Staatsmeisterschaft stehen die ersten Titelentscheidungen an.

Woldrich mit einer Hand am Pokal

Nach bisher drei Siegen in der laufenden Saison ist der Pöchlarner Gerald Woldrich mit seinem mehr als 400 PS starken Mercedes C200 Coupé der große Favorit. Nur der Steirer Keke Platzer, der für das Team von Melk-Veranstalter Jürgen Weiß fährt, könnte Woldrich noch in die (Meister-)Suppe spucken und die Entscheidung bis zum Saisonfinale im ungarischen Nyirad vertagen. „Ich möchte den Vorsprung weiter auszubauen, wir haben noch ein bisschen was bei der Abstimmung gefunden, aber technisch sind wir schon so ziemlich am Limit“, erklärt der Meisterschaftsführende in der großen Hubraumklasse.

Foto: Harald Lindtner/werace.TV

Melvin Alic mit großen Chancen auf gleich zwei Titel

Dem 16-jährigen Persenbeuger Melvin Alic ist der Junioren-Staatsmeistertitel schon vor dem Rennwochenende sicher. Der Zweikampf um den Titel in der seriennahen Klasse der National 1.600 wird in Fuglau entschieden. Alic hat dabei sieben Punkte Vorsprung auf Vorjahresmeister Martin Gradwohl und kommt nach zwei Siegen in Folge mit breiter Brust ins Waldviertel. „Ich fahre voll auf Sieg, behalte aber trotzdem den Vorsprung im Hinterkopf“, gibt der Suzuki-Swift-Pilot zu Protokoll.

Melvin Alic will in Fuglau wieder jubeln. Foto: Harald Lindtner/werace.TV

Gerald Eder spekuliert auf ersten Sieg

In der Königsklasse der 600 PS starken Supercars hat der Hofamt Prieler Gerald Eder zuletzt mit Platz zwei Lunte gerochen. In der Meisterschaft hat Rekordmeister Alois Höller wohl die etwas besseren Karten, die Entscheidung fällt aber ziemlich sicher erst in Ungarn.

Gerald Eder aus Hofamt Priel wird wieder seinen 600-PS-Skoda pilotieren. Foto: Harald Lindtner/werace.TV

Im Einsteigercup des Peugeot-Markenpokals wächst schon die nächste Motorsportgeneration im Hause Eder heran: Geralds Sohn Kevin sowie dessen Cousin Lukas mischen mit einer beherzten Fahrweise den Cup auf. Nach seinem Premieren-Sieg bei der Ausgabe im Juli ist aber der junge St. Leonharder Marcel Strobl der erste Sieganwärter.

Lukas, Gerald und Kevin Eder mischen in der Staatsmeisterschaft mit. Foto: Harald Lindtner/werace.TV

Marcel Strobl aus St. Leonhard ist eine echte Nachwuchshoffnung. Foto: Harald Lindtner/werace.TV

Tickets und Taxifahrten

Als besonderes Highlight für alle Besucher werden am Rennwochenende Taxifahrten verlost. Jede Person mit einem Eintrittsband nimmt automatisch an der Ziehung teil und darf sich im besten Fall über ein paar schnelle Runden am heißen Sitz freuen. Eine Fahrerparade in der Mittagspause am Sonntag rundet das Programm ab. Eintrittskarten können ab sofort beim Veranstalter unter freies-fahren.at erstanden werden. Das Wochenend-Ticket kostet im Vorverkauf 25 Euro, an der Tageskasse 30 Euro. Für Samstag kostet das Vorverkaufsticket 12 statt 15 Euro, für Sonntag 17 statt 20 Euro. Für Niederösterreich-Card-Besitzer kostet das Wochenend-Ticket 25 Euro. Kinder und Jugendliche bis 14 Jahre haben in Begleitung eines Erwachsenen freien Eintritt. Zuschauer haben mit dem Ticket Zugang zum Fahrerlager und können sich zudem an allen gekennzeichneten Stellen rund um den Kurs bewegen und so die Action von verschiedenen Plätzen aus hautnah miterleben.

Ganztagsprogramm

Die Freien Trainings beginnen Samstag, 2. September, um 8.30 Uhr. Die ersten Wettbewerbe mit den Vorläufen starten ab etwa 13 Uhr. Der Tschechische Rallycross-Cup fährt jeweils vor den heimischen Assen seine Bewerbe. Am Sonntag, 3. September, geht das Programm ab 8 Uhr weiter. Nach dem dritten Vorlauf starten ab 13 Uhr die Semifinale, anschließend die Finale. Die Vorläufe dauern jeweils vier, die Semifinale fünf und die Finale sechs Runden.